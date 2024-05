Conmoción en el tenis: el Peque Schwartzmann anunció su retiro del circuito profesional

Diego Schwartzman

Desde ese momento, todo se volvió cuesta arriba para el tenista porteño. Actualmente Schwartzmann se ubica en el puesto 142 del ranking y con un rendimiento que se hizo difícil revertir. Tras la prematura eliminación del ATP de Buenos Aires en este año, el tenista se había referido la posibilidad de su retiro: "Es una mezcla de tristeza y bronca. Es una combinación de cosas que me hacen hacerlo mal. Voy a ver como estoy en los próximos meses, me queda muy poco en el tanque. Me cuesta mucho cuando en la competencia las cosas salen mal. A mí y a mi equipo. El día a día es un esfuerzo muy grande y ahora se viene una gira de un mes y medio. Sostenerme mentalmente día a día con estos resultados es complicado".

El comunicado completo

¡Qué viaje! Cuántos momentos que jamás imaginé, cuántas anécdotas que jamás soñé, cuánta gente conocí que me ayudó a crecer, que me enseñó tanto, que me convirtió en un jugador y una persona mucho mejor de lo que alguna vez alguien creyó que sería incluyéndome.

Cada rincón de la cancha, cada segundo entrenando, cada punto compitiendo, cada momento fui inmensamente feliz. Lo viví con tanta intensidad que hoy me resulta difícil mantener. Todos esos momentos tan lindos se han convertido en algo que hoy lleva peso y me cuesta seguir disfrutando plenamente. Por un lado, dejar una vida que me dio tanto es una decisión demasiado difícil, pero por otro lado, lo feliz que fui jugando al tenis me impulsa a seguir queriendo mantener la sonrisa dentro y fuera de la cancha como siempre lo hice. Sin embargo, hoy esa sonrisa por momentos me cuesta encontrarla. En mi interior, un animal competitivo me impide disfrutar, jugar y viajar como solía hacerlo. Quiero que mis últimos torneos sean una decisión propia. Que este 2024 sea de esa manera, ojalá teniendo la oportunidad de competir en los torneos que más disfruto. Y en 2025, en Argentina, poder tener mi momento final, el más hermoso cierre que pueda imaginar.

A mis entrenadores, preparadores físicos, físios, Luchito Spena, mis rivales, compañeros. A mis amigos que los amo. Mis hermanos y mis viejos que desde chiquito volamos demasiado alto cumpliendo sueños en familia, y sin ustedes nada hubiera sucedido, Euge que es la mejor compañera que me podía tocar para compartir la vida y Pico que fue un gran Guía desde que tengo uso de razón en mi carrera.

Gracias! Gracias de corazón.

El tenis me ha dado todo lo que tengo y mucho más que llevaré conmigo para siempre. Fue un viaje maravilloso y ustedes fueron una parte vital de él. Por eso quería comunicarlo acá y agradecerles porque “El Peque” tuvo una vida de gigante.

Pelotita, ¿Qué puedo decirte para cerrar...? Me hiciste correr demasiado, reír, llorar, viajar y conocer. Me diste mucho y es hora de pasar a otra etapa. Nos vemos pronto tenis, a seguir transpirando hasta la última gota y trabajando como profesional hasta el último punto que me toque jugar en una cancha, El Peque.