¿Convence a Dybala? Paredes viajó a Roma y en Italia crecen las posibilidades de que vuelvan a ser compañeros

El mediocampista de Boca viajó a Italia en medio del operativo seducción para traer a Dybala al equipo de cara a la Libertadores.

El operativo seducción está en marcha. Boca gestionará hasta cuando sea posible una negociación con el mediocampista Paulo Dybala para darle un nuevo salto de jerarquía al equipo sumado al que le dio su amigo Leandro Paredes , una pieza clave para que el diálogo sea fluido y crezcan las posibilidades.

El xeneize atraviesa una etapa de descanso luego de una agitada temporada donde no consiguió títulos pero logró volver a la Copa Libertadores siendo el único equipo grande en el certamen internacional. En esa etapa Paredes aprovechó para viajar a Italia y ver el duelo entre Roma-Como para ver a su amigo jugar con el club y de paso... ¿convencerlo para que se vista con la azul y oro?

El operativo se da en el marco de un crecimiento en los rumores que indican que el club no le renovará contrato (finaliza en junio de 2026) al habilidoso jugador campeón del mundo debido a que no ha logrado tener regularidad en el equipo debido a las lesiones que sufrió en el último tiempo.

Paredes-Roma Como

"Algunos aficionados tuvieron la oportunidad de conocerlo e incluso le llevaron una camiseta de Boca Juniors para que la firmara, lo que hizo el encuentro aún más especial para los presentes. Paredes, quien actualmente juega en Boca, demostró así que no se olvida del equipo capitalino", relató el medio Corriere Dello Sport sobre la visita de Paredes al estadio.

Mientras tanto, el Chelo Delgado, como representante del xeneize, se había expresado sobre el deseo de contar con el jugador en el club para la próxima Libertadores: “Dybala es una mezcla de todo. Ilusión y realidad. Ojalá podamos hacer el esfuerzo para traerlo. Lo único que sé es que se le vence el contrato en junio del próximo año y se evaluará. Veremos qué sucede”.

Que dijo el manager de Borja sobre su posible llegada a Boca

Aunque las charlas formales todavía no empezaron, Boca dio el primer paso hacía Miguel Ángel Borja de cara a su contratación. Ahora, desde el entorno del jugador reconocieron contactos, y hasta se jugaron a dejar claros los puntos que pueden jugar a favor de la concreción de un pase que puede marcar un hito en el inicio del mercado de pases.

"La verdad hay acercamientos de varios grandes del continente, algo lógico tratándose del máximo goleador de River Plate en las últimas dos décadas y del colombiano con más goles en la historia de la Copa Libertadores y del fútbol argentino. Al estar libre, es normal que genere interés y morbo", expresó Juan Pablo Pachón (el mánager del delantero) en diálogo con el diario Olé.

En cuanto a la chance puntual de Boca, el colombiano dejó abierta la posibilidad de que los llamados que existieron no hayan sido puntualmente una propuesta formal, aunque destacó que "es lógico que lo busquen los grandes del continente. Miguel está preparado para grandes retos. Y prioriza jugar en una liga competitiva al máximo, porque su objetivo es jugar el Mundial para Colombia".

image

En otro pasaje de la charla, Pachón enfatizó en los números, en el rol destacado que Borja consiguió en la Copa Libertadores (comparte con 31 gritos el cuarto lugar de la tabla histórica con Daniel Onega y Gabigol) y que en River alcanzó también un registro histórico al alcanzar con 62 goles a su compatriota Juan Pablo Ángel como tercer máximo anotador extranjero, detrás de Enzo Francescoli y Walter Gómez.

Al margen de que el agente contó que entre las posibilidades latentes está firme la de pasar a algún club mexicano (Colombia, como dato, tiene dos partidos de su fixture mundialista, uno en la Ciudad de México y el otro en Guadalajara), Pachón completó su respuesta con una expresión de suspenso... "Ya veremos lo que sucede, yo creo que todo es posible", a lo que agregó reiterándose que "Miguel prioriza estar en un grande del continente".