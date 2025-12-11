El Chelo Delgado sin filtro: el sueño de traer a Dybala, la continuidad de Úbeda y el jugador que buscará Boca

El dirigente de Boca habló con radio La Red y contó detalles de los distintos temas que interpelan a la institución.

El Chelo Delgado rompió el silencio en medio de definiciones que está tomando en distintos frentes que tiene abierta la institución: la continuidad de Claudio Úbeda como DT, el sueño de traer a Paulo Dybala , la continuidad de Edinson Cavani y el jugador que irán a buscar en el próximo mercado de pases.

En diálogo con radio La Red, el dirigente de Boca analizó la situación de Úbeda con respecto a su futuro en el club: “ Estamos analizando eso, estamos en reuniones permanentes con el presidente. Estamos evaluando todas las cosas. Más allá de la continuidad de Claudio, hay que armar la pretemporada, tema refuerzos, algunos chicos que se pueden llegar a ir, nos vuelven más de 20 jugadores de préstamos. Estamos trabajando un poco con todas las cosas”.

Luego, optó por defender al entrenador tras las críticas recibidas por cambiar a Exequiel Zeballos ante Racing: “Creo que con el diario del lunes uno puede analizar totalmente diferente. Sacar muchas conclusiones. Era un partido trabado, difícil, pero el entrenador toma decisiones. Él me dijo que el Chango estaba cansado , pero nada, son decisiones. A lo mejor, se habrá equivocado , pero las cosas ya sucedieron. Hay que hacer un balance, lo que se hizo bien y mal, recuperarnos y armar todo para el próximo año”.

En continuidad con su relato, el dirigente se expresó sobre Edinson Cavani: "Seguramente, va a seguir trabajando para ponerse en condiciones para lo que viene el próximo año”. Más allá de la continuidad, Delgado fue claro con lo que necesitan del delantero: “Obviamente, no vamos a discutir lo que es Cavani para nosotros y lo que ha sido en su carrera, pero necesitamos un poco más de él en los momentos decisivos. A veces surgen ese tipo de lesiones y hay que entenderlo y seguir trabajando para que él se pueda recuperar de la mejor manera”.

Los refuerzos que quieren: Paulo Dybala y Marino Hinestroza

Paulo Dybala es la próxima figura mundial, campeona del mundo con la Selección argentina, por la que Boca hará un intento y sueña todos los días para que se sume al plantel. En diálogo con la radio expresó sus sensaciones sobre el habilidoso cordobés. “Es un sueño, una ilusión o una realidad, una mezcla de todo. Ojalá que nosotros podamos hacer el esfuerzo, más allá que si existe la posibilidad, tratar de hacerlo. Lo único que sé es que se le vence el contrato en junio del próximo año, así que después se evaluará y veremos qué sucede”.

Por otra parte, dejó en claro que harán un intento por el extremo derecho de Atlético Nacional Mariano Hinestroza, un jugador que ya había sonado para el club: “He visto videos. Es un jugador interesante, rápido, hábil. Vamos a evaluar todas las posibilidades que tengamos y esperemos poder contar con la mayoría de los futbolistas que podamos traer a la institución”.