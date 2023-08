Courtois y Buendía se rompieron los ligamentos

El arquero suplente del equipo dirigido por el italiano Carlo Ancelotti es el ucraniano Andriy Lunin, quien hace una semana fue declarado transferible.

Por el largo plazo de recuperación que tendrá Courtois ya se especula con la contratación de un reemplazante con vistas a la Liga de España y la próxima Champions.

Sobre el final de la temporada pasada, la prensa española había informado que Ancelotti quería un nuevo suplente de Courtois y entre sus preferencias estaban Robert Sánchez, flamante jugador de Chelsea, David Soria (Getafe), el argentino Paulo Gazzaniga (Girona) y también el marroquí Yassine Bounou (Sevilla).

Embed Parte médico de Courtois.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 10, 2023

Emiliano Buendía se rompió los ligamentos

"Si algo me enseñaron mis papás desde chiquito es a no bajar los brazos nunca. Este mal momento que me toca vivir no va a ser al excepción", escribió el volante argentino Emiliano Buendía en sus redes sociales, luego de que se supiera de su lesión grave en los ligamentos de la rodilla derecha.

El jugador del Aston Villa de Inglaterra, que tuvo paso por la selección argentina de Lionel Scaloni, estará varios meses afuera de las canchas.