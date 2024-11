Crónica de un escándalo anunciado: así eliminaron a Olimpo del Federal A

Qué pasó entre Olimpo y Sarmiento

Habían empatado 1 a 1 en la ida con un arbitraje polémico de Fernando Rekers, que no le cobró un penal y tuvo un par de fallos cuestionables más. De todas formas, el gol de Olimpo había tenido una posición adelantada previa que el juez de línea no advirtió.

Quienes siguen el Federal A sabían que la igualdad en el Roberto Carminatti condenaba a Olimpo a ser eliminado una semana después.

Ya en el cotejo de vuelta, Gil contó con la colaboración de los asistentes Joaquín Badano y Guillermo Yacante.

Cuentan los periodistas partidarios de Olimpo que el cuarto árbitro, Gustavo Benites, escondía las pelotas para que el aurinegro no jugara rápido.

Pero el plan en La Banda no incluyó solamente lo deportivo, sino que fue más allá. La seguridad privada de Sarmiento impidió que Voces Aurinegras, el medio que transmite todos los partidos de Olimpo gratis por Youtube, pudiera emitir imágenes.

El arbitraje fue un espanto, como tantos que hay entre la Primera Nacional, el Federal A y el Regional Amateur. Los partidos tienen pitazo inicial y final, pero en el medio ocurren barbaridades que durante la semana previa se huelen en el aire.

Para colmo, tras el cierre del encuentro, la seguridad privada se metió en la cancha y hubo agresiones a los jugadores de Olimpo.

Arbitraje escandaloso y violencia en el Federal A.mp4

Piedrazo en la cabeza del capitán de Olimpo

El capitán, Facundo Affranchino, sufrió un golpe en la cabeza con un objeto contundente desde la tribuna y fue herido en el cuero cabelludo.

"Fue una locura. Sinceramente nunca en mi vida me tocó vivir una cosa así y espero que nunca más me toque. No hay palabras para describirlo, es mucha la impotencia, la indignación. Fue alevoso todo, desde las chiquitas, las grandes, un foul afuera del área que te cobran penal. Más allá de eso nunca nos dejaron llegar al área rival. Lamentablemente pasó de todo, nos vamos con mucha bronca. Había faltas en mitad de cancha que nos hacían a nosotros y cobraban al revés. Si el árbitro nos dejaba seguir alguna que otra jugada, hacíamos dos goles seguramente, pero no fue así. Muy mal, muy angustiado porque este es el fútbol argentino y nosotros somos víctimas otra vez, porque no solamente fue este año. Es mucha la bronca que tenemos", comentó el exRiver y San Martín de San Juan.

Sobre el diálogo con Joaquín Gil, contó que "al principio el árbitro no aceptaba los reclamos. Nos decía que estaba convencido de sus decisiones y después terminó pidiéndonos perdón".

Siempre la responsabilidad es de Claudio Tapia, Toviggino y la complicidad de la dirigencia. Porque lo paradójico es los mismos clubes que son perjudicados tienen directivos que van y levantan la mano como si nada en Ezeiza.

En semifinales, Sarmiento de La Banda irá contra Germinal de Rawson y Santamarina enfrentará a Villa Mitre de Bahía Blanca.

Más cantado que "Despacito"

Cuando Olimpo y Germinal jugaron por la zona Campeonato, el equipo de Rawson ganó en Bahía con un gol con la mano de Ricardo Dichiara y en el cual hay una falta increíble no sancionada sobre un jugador local. El defensor terminó la jugada sin la camiseta.

La frutilla del postre es que ese día el árbitro fue un tal Joaquín Gil.

El delantero de Germinal empujó la pelota al gol en el arranque del segundo tiempo, cuando iban 5 minutos del complemento, luego de que Ignacio Terán bajara el balón en el segundo palo en posición muy dudosa.

Pero no fue lo único que ocurrió en la jugada y que Gil decidió ignorar, sino que cerca de sus narices el árbitro vio como otro jugador de Germinal le sacaba camiseta como si estuviera desnudando a Sebastián Fernández, futbolista de Olimpo. Una sujeción clara que ameritaba cobrar falta en ataque, con evidencia más que contundente.

El árbitro cobró el gol y las protestas ampulosas de los locales no surtieron efecto.