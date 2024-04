Cuál es el equipo que podría volver a dirigir Caruso Lombardi en las próximas horas

Por qué Caruso Lombardi puede trabajar para una SAD

La legislación en Uruguay permite la existencia de Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), facilitando así la participación de figuras como Caruso Lombardi en el ámbito futbolístico. Este modelo ha sido utilizado por otros equipos en el país, como Racing de Montevideo, que anteriormente estuvo bajo la dirección de Fernando Cavenaghi, y el Montevideo City Torque, propiedad del City Group.

Caruso 2.jpg

Para Caruso Lombardi, esta oportunidad representa un nuevo comienzo en su carrera, lejos de las controversias que lo rodearon en el fútbol argentino. Su llegada a Miramar Misiones podría marcar el inicio de una etapa prometedora en el fútbol uruguayo, donde buscará dejar su huella como director deportivo y contribuir al desarrollo del equipo, más teniendo en cuenta que últimamente las noticias que lo tenían como protagonista era más por escándalos que por fútbol, como ocurrió hace pocas semanas atrás que contó la vedad de su pelea con Fabián García.

Caruso Lombardi contó cómo fue la pelea con Fabián García

“Cuando yo salgo del canal, cruzo la Avenida San Juan y se bajan tres personas de un auto gris a las que no les doy bola. Como piso caca, me limpio el zapato en el pasto en el borde del cordón. Levanto la cabeza y veo que venía caminando Fabián García. Le digo ‘¿qué hacés, Fabián, cómo andás?’, bajo la cabeza porque miraba donde tenía manchado y a la carrera me mete una piña que no te la puedo explicar. Me explotó la cabeza, me pegó en la sien y me explota”, contó hace poco.

: “Quedo mareado mal, veo todo oscuro. Levanto la vista y lo puteo. Agarro una madera del piso y me enderezo un poco porque tenía los patos dando vueltas. Le amago y se corre, le tiro la madera y se corre. Estaba nocaut yo. Él practicaba boxeo. Ahí me tiro encima de él y le agarro el cuello, él me empuja y caemos al piso, él arriba mío. Yo, por poco, no llegó a pegarme la nuca contra el suelo. Nos dábamos piñas cortitas porque no había lugar”, cerró.