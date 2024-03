Cuál es el ex jugador de la Selección que prendió fuego al Papu Gómez

En una entrevista con La Nación, Biglia reveló que nunca más volvió a hablar con Papu Gómez desde aquel incidente. Incluso, cuando se encontraron recientemente en un torneo de pádel, la única interacción fue cuando su hijo expresó el deseo de sacarse una foto con el Papu. Biglia comentó con ironía: "¿Qué le iba a decir, que no porque una vez me rompió todo?".

Qué dijo Lucas Biglia sobre el Papu Gómez

El exjugador de Milan esperaba un gesto de Gómez, pero este nunca llegó. "Antes, por intermedio de amigos, el ‘Tanque’ Denis me pidió permiso para hablar con él. Y el ‘Papu’ le dijo que estaba todo bien, que tenía la mejor conmigo. Él dijo eso… pero jamás me mandó ni un mensaje ni me llamó nunca", lamentó Biglia.

Papu Gomez 2.jpg

Aunque han pasado seis años, Biglia no oculta su descontento con la falta de disculpas directas: "‘Loco, mirá, te pido mil disculpas’, algo así. Yo no soy rencoroso, pero si te portás así, tengo que pensar que no lo hiciste de buena fe. Alessio quería la foto… y tiene la foto, jajaja". La anécdota refleja la persistente tensión entre ambos futbolistas, marcando un episodio controvertido que aún resuena en el recuerdo de Biglia.