Cuál es el jugador de Boca que nadie esperaba y podría ser titular ante Estudiantes

Barinaga 1.jpg Barinaga podría ser el inesperado titular de lateral derecha

Cuál es el lateral derecho que podría ser titular inesperadamente

Sin embargo, Gago todavía no tiene definido el once inicial y las dudas giran especialmente en torno al lateral derecho, una posición que ha generado debate en las últimas fechas. En el ensayo de fútbol realizado esta semana en Ezeiza, el DT ensayó con dos formaciones alternativas en las que repartió minutos entre titulares y suplentes, dejando señales claras de que todavía no hay un dueño absoluto del puesto.