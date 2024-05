Cuál es el jugador inglés que quiere comprar el Balón de Oro de Diego Maradona para "destruirlo"

Ante este evento que se realizará en los próximos días, Butcher bromeó :“Pagaría 7 millones de libras por comprar el Balón de Oro de Maradona sólo para destruirlo". Más allá de los dichos con una sonrisa en su cara, el reconocido defensor destacó la calidad de Diego para jugar fútbol: "Pero bromas aparte, me gustaría decir que Maradona es el mejor jugador contra el que he jugado y, sin duda, un aspirante a mejor jugador de la historia; realmente no necesitaba hacer trampas”.

“Steve Hodge, mi colega en el centro del campo inglés, intercambió camisetas con Maradona después del partido de cuartos de final del Mundial. Se vendió por más de 7 millones de libras en una subasta, eso da una idea de lo que recaudará el Balón de Oro”, detalló sobre las subastas.

En cuanto a la entrevista, el defensor se expresó sobre la actualidad del VAR en el fútbol: “Como saben, me opongo rotundamente a cómo se ha implementado el VAR en el fútbol, ¡pero habría cambiado los titulares de ‘Mano de Dios’ a ‘Atrapado con las manos en la masa’!".