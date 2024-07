Cuál es el jugador de Primera División que confesó no llegar a fin de mes: "Me quiero ir"

En diálogo con La Gaceta de Tucumán, Lagos expresó su frustración: "En un mercado anterior no me dejaron salir con la promesa de que si llegaba una oferta buena, me iban a vender. Ahora llegó una oferta buena, cierran los números para todos, pero siguen sin dejarme ir". Este comentario hace referencia a la oferta que realizó Vélez Sársfield, un club que le ofrece a Lagos no solo un salto deportivo sino también económico.

El joven futbolista hizo hincapié en la importancia de esta oportunidad para él y su familia, especialmente tras el fallecimiento de su padre: "Mis dos hermanos y yo nos estamos haciendo cargo de los gastos y la realidad es que no se llega bien a fin de mes. No me parece ninguna locura lo que pido, quiero un buen sueldo que sea considerable para un jugador de Primera". Esta situación económica complicada ha llevado a Lagos a tomar medidas drásticas.

Producto del malestar generado por la situación, Lagos decidió ausentarse de las prácticas del equipo hasta que se resuelva el conflicto. "Tratamos de comunicarnos con el presidente, pero no, no dan la cara los dirigentes que me habían prometido cosas y es feo, me hace sentir poco valorado (...) nunca fue la idea de dejar de entrenar", confesó el jugador. Sin embargo, tras dar la entrevista, Lagos decidió no presentarse en los entrenamientos, como medida de presión.

Agustin Lagos 2.jpg Agustín Lagos

El club de Primera División que quiere a Agustín Lagos

Según Lagos, la oferta de Vélez era de 900 mil dólares por el 80% de su pase, pero la dirigencia de Atlético Tucumán, encabezada por Mario Leito, pidió dos millones por el 100%. Esta alta demanda ha complicado las negociaciones y ha generado más frustración en el jugador. "Lo que me molesta es que en el tema de negociaciones tardaron mucho en responder. Por momentos sentí que mi situación no la toman en serio. Eso es lo que no me gustó", indicó Lagos.

Desde Liniers, los dirigentes de Vélez continúan trabajando para incorporar a Lagos, conscientes de que su llegada significaría un gran refuerzo para el equipo, tanto en lo deportivo como en lo económico. El jugador, por su parte, está decidido a buscar nuevas oportunidades y espera que la situación se resuelva pronto.