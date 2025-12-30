Cuál es el jugador que brilló en Boca y anunció su retiro: "Se terminó"

Un volante que compartió plantel con Juan Román Riquelme y, también, con Carlos Tévez, le puso punto final a su carrera profesional.

"Se terminó. No salí a decirlo en ningún lado porque estaba en la incertidumbre”. Así irrumpió en el aire de ESPN un futbolista histórico del fútbol argentino que supo tener un brillante paso por Boca donde fue compañero del actual presidente del club Juan Román Riquelme y otras figuras como Carlos Tévez .

Fue Cristian Erbes , mediocampista por último paso por el ascenso argentino, quien sorprendió al anunciar el final de su carrera deportiva donde cosechó cuatro títulos con la camiseta azul y oro (dos títulos de Copa Argentina y misma cantidad del torneo doméstico).

“Cuando me fui de San Miguel, dije ‘bueno, quizás, en enero me agarran las ganas de seguir’, pero no, por ahora no. Ya está, es una decisión tomada”, contó Erbes sin llantos y al parecer convencido de la decisión tomada con respecto a su futuro como jugador.

"SE TERMINÓ". Pichi Erbes anunció en #SportsCenter su retiro del fútbol profesional, luego de su último paso por San Miguel.



— SportsCenter (@SC_ESPN) December 29, 2025

Con un paso insignificante por el trueno verde donde disputó tan solo siete partidos durante 2025, el volante de 35 años le puso punto final a una carrera que inició en las inferiores del xeneize. EN el camino visitó las camisetas de Tiburones Rojos de Veracruz, Chacarita, Karpaty Lviv, Nacional de Paraguay, Atlético Tucumán, Deportes La Serena, Ferro, Emelec y San Miguel.

Una fake news confundió a todos: cuál es el futuro de Darío Benedetto luego de pensar en su retiro

Aquellos pensamientos de dar un paso al costado en su carrera futbolística parecieran haber quedado lejos de Darío Benedetto luego de un período de golpes en distintos clubes por los que ha pasado sin pena ni gloria (su última etapa en Boca, Querétaro de México, Olimpia de Paraguay y Newell's). Su teléfono estaría disponible para recibir ofertas que, por el momento, no llegarían.

En las últimas horas trascendió que un equipo de la Primera Nacional estaría dispuesto a hacer un intento para firmar al delantero que supo tener una etapa dorada en el xeneize y un breve paso por Europa. Quilmes habría puesto en su carpeta el nombre del delantero para realizar un acercamiento al experimentado jugador, aunque por el momento no se conocieron ofertas formales luego del difícil pasado por la Lepra.

A su vez, en medio de las distintas versiones sobre su futuro apareció el nombre de Deportivo Madryn, club con el cual habrían existido contactos pero que no llegaron a buen puerto. Todas versiones extraoficiales.

Pipa Benedetto

El domingo fue una jornada caótica para el mercado de pases. Las precisiones se ausentaron en medio de publicaciones falsas que se hicieron en las redes sociales en el marco del día de los inocentes, con posteos que alegaban transferencias que nunca existieron.

Así como Deportivo Madryn bromeó pesado en su cuenta oficial con las incorporaciones ficticias de Pol Fernández y Wanchope Ábila, distintas cuentas partidarias hicieron sus bromas. Fue una cuenta similar a la oficial del club Danubio de Uruguay que posteó la llegada del delantero al club, lo que rápidamente se replicó por distintos medios cayendo en la falsa noticia que no fue compartido por el sitio oficial.

Si bien esa idea de terminar con su carrera profesional se habría hecho a un costado, Benedetto aún busca un equipo que lo quiera tener en sus filas y le brinde las pretensiones que tiene.