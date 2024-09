Cuál es el jugador de San Lorenzo que River quiere comprar por 7 millones de dólares

El Millonario no cerró aún el mercado de pases y según aseguran habría puesto el ojo en una de las figuras del fútbol argentino.

En medio del cierre del mercado de pases, surgieron rumores sobre un posible interés de River Plate por Elián Irala , el joven mediocampista de San Lorenzo que ha sido una de las revelaciones de la temporada. Con tan solo 20 años, Irala se ha consolidado como una pieza clave en el Ciclón, especialmente tras su destacada actuación en los últimos partidos, incluyendo goles cruciales ante Talleres y Platense. Este desempeño no ha pasado desapercibido, y según algunos informes, River estaría dispuesto a hacer una oferta millonaria por su pase.

Irala 1.jpg Irala, el jugador que empezó a sonar en el mundo River

¿River compra a Irala a San Lorenzo?

Sin embargo, la situación es más compleja de lo que parece. Aunque los rumores indicaban que River había establecido contactos preliminares, otras fuentes sugieren que el interés del Millonario no es tan concreto. Según el periodista Germán García Grova, "no hay un solo interés de River por Irala para este mercado de pases", lo que indicaría que, a pesar de los rumores, el club no estaría dispuesto a avanzar en las negociaciones por el mediocampista en este momento.