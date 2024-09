El mensaje anti River que mandó Luis Islas, histórico arquero de Independiente

El ex arquero del rojo se refirió a la actualidad del equipo y la ilusión que tiene de ganarle al millonario.

En el rojo se ilusionan con hacerse fuerte ante el equipo renovado y plagado de estrella con el que cuenta Marcelo Gallardo para afrontar los torneos que disputa actualmente, y buscará la victoria desde las 17 por la fecha 13 del torneo doméstico. Quien se mostró ilusionado ante en la previa al encuentro ante el millonario fue el histórico ex arquero del rojo Luis Islas .

Luego, se refirió a la mejora futbolística del equipo: "A Independiente lo noto mejor. Con Godoy Cruz vi un equipo más sólido futbolísticamente. Tiene buenos circuitos de juego, transiciones rápidas y ha mejorado a lo que era en los últimos tiempos".

"Veo un entrenador que está ocupado en trabajar, enfocado en mejorar el equipo y eso me gusta y me seduce mucho, cosa que antes veía mucho en marketing", expresó sobre el entrenador Julio Vaccari y profundizó sobre el encuentro ante River: "Si bien Godoy Cruz no hizo un gran partido y cedió mucho terreno y mucho campo, lo veo bien a Independiente, lo veo mejor".

River e Independiente juegan el clásico en Avellaneda: hora, formaciones y TV

Independiente, con algunas dudas en la defensa, recibirá a River por la decimo tercera fecha de la Liga Profesional en el estadio Libertadores de América que nuevamente sufrirá la reducción de la capacidad en las tribunas populares.El encuentro será este domingo 1 de septiembre a las 17.

El mismo tendrá el arbitraje de Yael Falcón Pérez y Héctor Paletta en el VAR. TNT Sports será la señal encargada de la transmisión del partido. El Rojo enfrentará al Millonario con varias bajas defensivas, lo que complica las decisiones de su entrenador, Julio Vaccari ya que cuenta con tres ausencias clave, pero pudo encontrar reemplazos para dos posiciones: Adrián Spörle sustituirá a Damián Pérez por lesión y Marco Pellegrino a Joaquín Laso.

Sin embargo, el dilema surge en la posición de lateral derecho, tras la expulsión de Federico Vera. Vaccari podría optar por utilizar al chileno Felipe Loyola, un jugador polifuncional que se destacó en el mediocampo pero que también demostró su habilidad en defensa.

Loyola fue crucial para el equipo, aportando dinamismo y movilidad, lo que podría verse afectado si se le reubica en defensa. Aunque Loyola prefiere jugar en el mediocampo, Vaccari considera su polifuncionalidad una opción tentadora. Si Loyola retrocede a la defensa, el entrenador tendrá que encontrar un sustituto en el mediocampo, con opciones como Santiago Salle y Julio Buffarini.

Por otro lado, Marcelo Gallardo aún tiene dos dudas en su formación de River para el clásico. La primera es la elección entre Claudio Echeverri y Franco Mastantuono, ambos volantes creativos con estilos diferentes. Echeverri es titular habitual, pero Mastantuono podría ganarse un lugar tras sus buenos ingresos desde el banco.

La segunda duda está relacionada con el esquema táctico: Gallardo evalúa si mantener cinco volantes o usar dos delanteros para tener más peso ofensivo. Facundo Colidio y Rodrigo Villagra son opciones para acompañar a Borja en ataque en el caso del ex Tigre o reforzar el mediocampo si opta por el ex Talleres.

El Huevo Acuña debutó con la camiseta de River

Las probables formaciones de Independiente y River

Liga Profesional de Fútbol 2024. Fecha 13. Independiente - River.

Estadio: Libertadores de América.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

VAR: Héctor Paletta.

Horario: 17

TV: TNT Sports.

Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Salle, Kevin Lomónaco, Marco Pellegrino, Adrián Sporle; Felipe Loyola, Iván Marcone, Lucas González; Santiago López, Gabriel Ávalos o Ignacio Maestro Puch, Santiago Montiel. DT: Julio Vaccari.

River: Franco Armani; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Paulo Díaz y Marcos Acuña; Matías Kranevitter, Santiago Simón; Claudio Echeverri o Franco Mastantuono, Maxi Meza; Facundo Colidio o Rodrigo Villagra, y Miguel Borja. DT: Marcelo Gallardo.