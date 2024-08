Independiente sigue de racha: el récord de Vaccari al frente del equipo

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1828972827808329813&partner=&hide_thread=false ¡INDEPENDIENTE AMPLIÓ LA VENTAJA!



De esta forma, desde su llegada al equipo, Vaccari lleva 5 partidos sin perder, con otro dato destacado: en esos 5 partidos no le marcaron goles. Su última derrota fue el 27 de julio frente a Independiente Rivadavia de Mendoza, en condición de visitante, por 1 a 0.

Los mendocinos, por su parte, también empataron ante Lanús por 1-1 en la liga.

Las formaciones de Independiente y Godoy Cruz

Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Joaquín Laso, Damián Pérez; Iván Marcone, Felipe Loyola, Lucas González; Santiago Montiel, Santiago López, Gabriel Ávalos. DT: Julio Vaccari.

Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Pier Barrios, Federico Rasmussen, Martín Luciano; Bruno Leyes, Gonzalo Abrego, Luciano Cingolani, Roberto Fernández, Daniel Barrea; Salomón Rodríguez. DT: Daniel Oldrá.

La firme postura del presidente de Independiente sobre las SAD

El presidente de Independiente, Néstor Grindetti, fue tajante sobre el ingreso de las Sociedades Anónimas Deportivas al fútbol argentino y aseguró que en la entidad de Avellaneda no puede convertirse en una.

"En Argentina se ha establecido una discusión blanco o negro, en la cual si no es una cosa o la otra, no va. Independiente no puede ser SAD, es un tema abstracto discutirlo hoy en día", expresó Grindetti.

En la misma línea, remarcó en diálogo con Rodo Herrera en Contrarreloj por Radio Colonia: "Tendríamos que ver cómo financiar el fútbol, eso es lo que habría que discutir. River no es SAD, Real Madrid no es SAD y están bien"

Asimismo, sostuvo que "los equipos de la Premier (League) son todos SAD, y están bien".

De esta manera, el presidente de la entidad de Avellaneda intentó despegarse de los rumores que sobrevuelan en su gestión sobre el interés de incluir a la SAD en la institución.

Incluso, en varias oportunidades se apuntó a Independiente como uno de los clubes a ser vendido por su delicada actualidad económica, la cual lo tiene a maltraer desde hace varias temporadas y con inhibiciones que cada vez le cuesta mas afrontar para habilitar los refuerzos.

Por otra parte, Grindetti dio detalles del estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, recinto que estuvo en las últimas semanas en el ojo de la tormenta por su estado, ya que en dos partidos de Copa Argentina, se desprendieron las tribunas Santoro Baja y Pavoni Baja (sectores populares.

"En la cancha de Independiente hubo un desplazamiento que ya se corrigió y que ahora se está sellando. No hay un problema serio estructural", remarcó.

"Esperamos que contra River nos habiliten el 100% de la cancha. Estamos esperando a ver qué dicen por todo el trabajo que hicimos hasta ahora", sentenció el presidente.

Independiente, en su último encuentro como local ante Rosario Central estuvo cerca de que le clausuren la cancha, incluso, debió disputar el cotejo con parcialidad reducida en los sectores afectados.