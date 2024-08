Desatado: qué le gritó Juanfer Quintero a Laso, el defensa de Independiente, en el clásico

El jugador colombiano no la pasó bien frente al Rojo, ya que a pesar de tener dos hombres de más, Racing no le pudo ganar a Independiente.

El clásico de Avellaneda entre Racing e Independiente dejó un sabor amargo en ambos equipos, pero especialmente en Racing, que no pudo aprovechar su superioridad numérica y terminó empatando 0-0 en un partido marcado por la tensión, las polémicas y los roces entre los jugadores. Uno de los episodios más comentados del encuentro fue el áspero cruce entre Juanfer Quintero y Joaquín Laso , que culminó con un exabrupto del colombiano hacia el defensor del Rojo.

El encuentro, correspondiente a la fecha 12 de la Liga Profesional, se disputó en un Cilindro de Avellaneda colmado de hinchas de Racing, que vieron cómo su equipo dominaba gran parte del partido, especialmente después de la expulsión de Damián Pérez a los 29 minutos del primer tiempo. A pesar de contar con un hombre más durante gran parte del partido, Racing no pudo traducir esa ventaja en el marcador y se encontró con un Independiente que, aunque en inferioridad numérica, supo resistir y hasta generó peligro en algunas contras.

El cruce entre Quintero y Laso no fue el único momento de alta tensión en el partido. Leonardo Sigali, capitán de Racing, también tuvo un intercambio acalorado con Laso, en el que ambos jugadores llegaron a estar cara a cara. Sigali recriminó al defensor de Independiente por hacer tiempo, algo que ya había provocado la frustración de los jugadores y el cuerpo técnico de Racing a lo largo del partido.

Las polémicas alrededor del Racing e Independiente

Independiente, que terminó el partido con nueve jugadores tras la expulsión de Federico Vera en los últimos minutos, logró sostener el empate gracias a una destacada actuación de su arquero, Rodrigo Rey, quien fue una de las figuras del encuentro. El arquero del Rojo se mostró seguro bajo los tres palos y frustró varias ocasiones de gol del equipo local, especialmente en la segunda mitad, cuando Racing intensificó su presión en busca del triunfo.

El partido dejó a Racing con un punto que, dadas las circunstancias, sabe a poco. El equipo dirigido por Gustavo Costas no solo falló en capitalizar su superioridad numérica, sino que también vio cómo se le anulaba un gol por una decisión del VAR, lo que aumentó la frustración en las filas del conjunto local. "No sabés si los del VAR están tomando un café o mirando el partido. No lo cobraron porque le habrá crecido una uña a Sosa...", ironizó Costas en la conferencia de prensa posterior al encuentro, en referencia al gol anulado a Santiago Sosa por un fuera de juego milimétrico.