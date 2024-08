Racing e Independiente juegan el clásico en el Cilindro: hora, formaciones y TV

Para esta nueva edición del clásico más importante de la Provincia de Buenos Aires, el entrenador de Racing apostaría por el mismo once que aplastó a Huachipato el martes por la noche en Avellaneda, con un 4-3-3 de dibujo táctico y el tridente ofensivo compuesto por los colombianos Juan Fernando Quintero, Johan Carbonero y la referencia de ataque Adrián ‘Maravilla’ Martínez.

cancha-racing-e-independiente.jpg

Por su parte, Independiente viene de ganarle 1-0 a Rosario Central el pásado sábado en condición de local y ya suma dos victorias al hilo en la Liga Profesional de Fútbol desde la llegada de Julio Vaccari que estuvo cuatro partidos sin conocer el triunfo.

Con una mejor cara para afrontar el encuentro ante su eterno rival, el ‘Rojo’ tendría solamente dos modificaciones con respecto a la victoria ante el ‘Canalla’ en condición de local: los ingresos de Santiago López y Santiago Montiel por Alex Luna y Diego Tarzia.

Las probables formaciones de Racing e Independiente

Liga Profesional de Fútbol 2024 - Duodécima fecha. Racing Club - Independiente

Estadio: Juan Domingo Perón, Avellaneda.

Árbitro: Nicolás Ramírez.

VAR: Lucas Novelli.

Horario: 17 TV: ESPN Premium / TNT Sports

Racing Club: Gabriel Arias; Facundo Mura, Marco Di Cesare, Santiago Quiros, Gabriel Rojas; Baltasar Rodríguez, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Johan Carbonero, Maravilla Martínez y Juan Fernando Quintero. DT: Gustavo Costas.

Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Joaquín Laso, Damián Pérez; Felipe Loyola, Iván Marcone, Rubén Martínez; Santiago López, Gabriel Ávalos y Santiago Montiel. DT: Julio Vaccari.

La reacción de Grindetti tras las banderas que le pusieron

El presidente de Independiente de Avellaneda, Néstor Grindetti, recibió un insulto escrito en una bandera de los fanáticos de la institución de Zona Sur.

El mensaje de los hinchas fue contundente:” club tomado. Grindetti viejo meado“. No fue la única bandera con un agravio a la dirigencia de turno, había otro telón pequeño que decia: “el Rojo no se vende“.

Por un lado, una chicana a la dirigencia encabezada por el ex intendente de Lanús.

Por otro lado, una postura crítica sobre la posibilidad de que el “Rey de Copas” se transforme en una Sociedad Anónima Deportiva (SAD).

“Cuando uno ve esas cosas... Duele que me digan viejo meado. Lo de viejo, tengo casi 70 años y por ahí alguno pueda decírmelo. Pero meado, todavía no me he hecho encima”, respondió Néstor Grindetti.

El mandatario del heptacampeón de la Copa Libertadores sumó una fuerte declaración: “Independiente no puede ser una SAD, está en el estatuto. Hoy no estamos pensando en eso, no es necesario. Pero hay que buscar una forma de financiar al fútbol de forma lícita”

Una postura que no deja en claro cuál será el rumbo de gestión que llevará a cabo la dirigencia de Independiente. La respuesta comienza siendo convincente, pero el final del mensaje fue nebuloso.