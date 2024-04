Cuál es el jugador de Scaloni en la Selección que cerró su cuenta de Twitter

A pesar de que en tierras argentinas todos los jugadores de la Selección de Scaloni son amados, en algunos puntos del mundo algunos no son tan queridos, sobre todo algunos de los nuevos futbolistas que empiezan a dar que hablar en el fútbol europeo y que no se quedan callados a la hora de enfrentarse a algunas de las más grandes figuras del mundo del fútbol actual.

Las fuertes amenazas de los hinchas del Real Madrid a Pablo Maffeo

Esta acción generó malestar entre los aficionados merengues, quienes aprovecharon la derrota de Maffeo en la final de la Copa del Rey para vengarse, inundando las redes sociales del defensor con mensajes insultantes y amenazas.

La tensión entre Maffeo y los hinchas del Real Madrid se intensificó luego de la final de la Copa del Rey, donde el Mallorca cayó ante el Athletic Club de Bilbao por penales. El defensor, quien ingresó en el segundo tiempo del encuentro, fue blanco de críticas y ataques en línea, lo que lo llevó a tomar la decisión de cerrar temporalmente sus perfiles en redes sociales para evitar seguir recibiendo mensajes hostiles.

El presente de Pablo Maffeo en la Selección de Scaloni

Pablo Maffeo, que cuenta con doble nacionalidad española y argentina, ha tenido una carrera destacada en el fútbol, defendiendo los colores de equipos como el Girona, el Manchester City, el Stuttgart y el Huesca, además del Mallorca. Su destacada actuación en el Mallorca le valió una convocatoria a la Selección Argentina en noviembre de 2023, momento en el que expresó su agradecimiento a través de las redes sociales hacia su madre por haberle permitido cumplir su sueño de representar al país.

El futbolista que hizo las inferiores en la cantera del Espanyol, puede jugar con la camiseta celeste y blanca porque su madre, Marisa Becerra, nació Argentina. Su padre, Alfonso, es italiano y solo él nació en España, en Sant Joan Despí (Barcelona), por lo que tiene triple nacionalidad.

Maffeo jugó ha jugado en todas las categorías inferiores del fútbol español, desde la Sub 16 hasta la Sub 21, sin embargo, nunca tuvo una oportunidad en la selección mayor. El defensor en 2017/18 jugó cuatro partidos con la camiseta de la Sub 21 de España en la clasificación para la Eurocopa de la categoría.