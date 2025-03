Cuál es la nueva estrella de Racing que Bochini recomendó para Independiente hace tres años

“Ahora Racing trajo a un jugador, Richard Sánchez, que es un crack. Me lo recomendó Rogelio Delgado cuando jugaba en Olimpia. Hablé para traerlo, pero no quisieron. Después fue al América de México, no se cuanto lo pagaron (poco más de seis millones de dólares). Y ahora viene acá. Richard Sánchez, acordate. Es un crack”, relató el Bocha.