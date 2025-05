Cuál fue el jugador que convenció a Julián Álvarez para dejar el City y pasar al Atlético de Madrid

Además, también relató cómo comenzó el acercamiento concreto del Atlético: “El primero fue, creo, Giuliano (Simeone) en los Juegos Olímpicos. Fue él, un poco medio en serio, medio en chiste…”. A partir de ahí, se generó una red de contactos que incluyó al propio Diego Simeone y a referentes del plantel. “En ese tiempo me llama el Cholo y hablamos. Y me empezaron a comentar Rodri (De Paul), Antoine (Griezmann)…”.

Griezmann, en particular, fue una figura determinante: “Era el que me escribía… Quizá mandado por el Cholo”, comentó entre risas. “¿Usted le conocía? ¿Tenía contacto con él?“, le preguntaron. “No, no. Me escribió por Instagram…”, explicó. “O sea que, de repente un día lo abrió y tenía un mensaje de Griezmann…”, le plantearon. “Sí, me habló primero por Instagram y después, al tiempo, ya por WhatsApp", reconoció.

image.png

El delantero francés, ídolo del club, le insistía: “Vení con nosotros. Que te van a tratar bien. Que la vas a pasar bien. Que te vas a enamorar de la afición…”. Y agregó: “Al ser una de las leyendas del club, que te mande mensajes una de las personas tan importantes, obviamente para un jugador es algo serio. Todo este tipo de cosas que fueron sumando para que se acercara todo”.

El recuerdo de Julián Álvarez mirando al Atlético de Madrid

El oriundo de Calchín creció viendo a los equipos europeos desde Argentina, y su vínculo con el Atlético de Madrid se remonta a su adolescencia: “El recuerdo que tengo es pasando los diez, once años. El Cholo. Y los jugadores argentinos sobre todo que han pasado por el Atleti. El Kun Agüero o algún momento así, que es lo que llegaba en la televisión argentina”.

image.png

Su relación con el club se fue profundizando, incluso con gestos como la publicación de una foto viendo un partido del Atlético ante el Bayern Múnich por Champions en 2016, desde el colegio de River.