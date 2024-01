Cuál fue el primer mensaje que Diego Martínez dio como DT de Boca

En una breve pero contundente charla con los jugadores, expresó: "Me gusta que mis equipos tengan la pelota y manejen los partidos". Este mensaje fue recibido por un nutrido grupo de futbolistas, incluyendo juveniles y aquellos que regresaron de préstamos, con la única ausencia de Frank Fabra.

A pesar de la intensidad del primer día, Martínez no pudo contar con todos los jugadores, ya que algunos, como Leandro Brey, Nicolás Valentini, Valentín Barco, Ezequiel Fernández y Cristian Medina, se encontraban realizando estudios en el predio y luego se sumaron a los entrenamientos con la Selección Argentina Sub-23, a cargo de Javier Mascherano.

Cómo será el Boca de Diego Martínez

Hace un año, en una entrevista, el DT había contado a Goal cómo era su idea de juego, algo que parece mantener actualmente: “No nos atamos a un esquema, son los nombres los que nos dan el funcionamiento. Hay momentos que le hacen tomar decisiones al cuerpo técnico y hay momentos de los futbolistas. No somos ortodoxos, sí tratamos de respetar alguna cosas de la línea de juego que tienen que ver con cómo lo sentimos y cómo lo comunicamos para que lo tome el jugador. Si el jugador no te ve convencido, no te lo hace convencido".

Diego martinez 2.jpg Diego Martínez en su primer entrenamiento con Boca

En el horizonte, el nuevo desafío para Diego Martínez será la Copa Sudamericana 2024, y ya ha comunicado a sus jugadores su enfoque claro de juego. A pesar de la ausencia de algunos integrantes del plantel en la charla inicial, el mensaje del exentrenador de Huracán ya ha dejado una marca en el inicio de la nueva etapa de Boca, buscando alinearse rápidamente con su estilo de juego para encarar la Copa de la Liga de manera decidida.