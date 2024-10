Cuál será el futuro de Marcos Rojo en Boca

Rojo.jpg Marcos Rojo

Que será del futuro de Marcos Rojo en Boca

En todo este marco de incertidumbre, Mariano Herrón se hizo cargo provisoriamente del equipo y estará en el banco en el duelo ante Argentinos Juniors del fin de semana. El que no estará ni entre los suplentes es justamente el capitán del plantel, Marcos Rojo, que ya lleva dos semanas fuera del equipo y su futuro parece algo incierto.

En la mira por sus recurrentes lesiones, sus ausencias y sus expulsiones, el zaguero volvería a quedar afuera de la lista de concentrados para este domingo y se abre una gran incógnita respecto a su continuidad en el club. Aunque Juan Román Riquelme siempre lo apoyó públicamente, hoy el ex-Estudiantes es cuestionado puertas adentro.

Marcos Rojo.jpg

Tras su mal desempeño en la derrota ante River, donde no pudo completar los 90 minutos, Rojo no fue convocado para visitar a Belgrano. Misma tónica seguirá este fin de semana, en el que Cristian Lema y Aaron Anselmino formarían la zaga central, con Nicolás Figal como alternativa desde el banco.

Rojo lleva dos semanas entrenándose diferenciado para reacondicionarse físicamente. Esto se debe a que, desde el Consejo de Fútbol, la decisión es que no vuelva a sumar minutos hasta que no se encuentre al 100%, algo que por el momento no sucede. Si podrá regresar al primer equipo antes de fin de año o no será una decisión que dependerá de su puesta a punto y del nuevo cuerpo técnico.

Los partidos de Rojo en Boca

Entre lesiones y suspensiones, el capitán de Boca ha pasado más tiempo fuera que dentro de la cancha. En este 2024 jugó solo 20 de 45 partidos. Esto, sumado a ciertas actitudes que lo hacen coquetear con la expulsión en los partidos calientes y a algunos bajos rendimientos pusieron a Rojo en el eje de la tormenta.

Por eso, para los hinchas pasó de ser un referente incuestionable a un jugador mirado de reojo. Con condiciones futbolísticas e influencia en el plantel, Rojo tiene todo para revertir esta situación y volver a ser líder de Boca, pero para eso deberá lograr continuidad.