Cuál sería el destino de Gabriel Arias después de su salida de Racing

El arquero neuquino finalizó su ciclo en la Academia pero seguirá en actividad. Lo quieren varios equipos de primera.

Gabriel Arias estaría a un paso de convertirse en el nuevo arquero de Newell's Old Boys para la próxima temporada. Según pudo confirmarse, el jugador de 38 años, que finalizará su vínculo con Racing en diciembre, maneja una oferta concreta del equipo de Rosario: un préstamo por un año. El guardameta nacido en Neuquén y nacionalizado chileno, figura histórica de la Academia, perdió la titularidad en los últimos meses y ahora busca relanzar su carrera.

La "Lepra" atraviesa una necesidad de mejorar sus adquisiciones en el puesto tras la partida de un distinto como el costarricense Keylor Navas y la reciente transferencia de Lucas Hoyos al Atlanta United de la MLS.

Durante el año, ni Juan Espínola ni Williams Barlasina lograron consolidarse de manera definitiva, por lo que la llegada de un arquero con la experiencia y el palmarés de Arias aparece como una opción estratégica.

Un final inesperado

En Racing, el neuquino dejó de ser indiscutido a partir de agosto de este año, cuando el técnico Gustavo Costas lo reemplazó por Facundo Cambeses (quien incluso debutó en la Selección Argentina) para la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. Desde entonces, su participación fue esporádica. En un emotivo gesto, durante la previa al partido de cuartos del Clausura ante Tigre, Arias recibió una ovación de la hinchada y posó por última vez con la cinta de capitán.

Su legado en Avellaneda es significativo: en siete años disputó 254 partidos, se consagró campeón de seis títulos –incluyendo la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa 2025– y se ganó el estatus de ídolo.

Con 19 presencias en la selección chilena, Arias podría llegar a Newell's con el objetivo de demostrar que mantiene su vigencia a puerta cerrada. Salvo un giro inesperado, todo indica que su próximo desafío será en el club del Coloso del Parque, que acaba de renovar autoridades y atraviesa una crisis futbolística y económica.

Robaron en el complejo de “Maravilla” Martínez: el mensaje a los ladrones

El predio deportivo propiedad de Adrián Martínez, la figura de Racing, fue víctima de la inseguridad este domingo de madrugada.

Sin embargo, lo que más llamó la atención no fue el robo en sí, sino la inusual respuesta del establecimiento ubicado en Campana: identificaron a los delincuentes por las cámaras, los etiquetaron en redes sociales y les dieron una oportunidad para devolver todo.

El hecho ocurrió entre las 3 y las 4 de la mañana en el complejo que cuenta con canchas de fútbol, pádel y áreas recreativas. Según los registros fílmicos, un grupo de jóvenes ingresó al predio, llegó hasta el sector de cocina a través de una ventana y se llevó diversos elementos de valor necesarios para el funcionamiento diario del lugar.

Lejos de realizar una denuncia policial inmediata, los administradores del complejo optaron por una táctica directa a través de la cuenta oficial de Instagram, donde publicaron los videos del robo junto a un mensaje tajante.

“Chicos, lastimosamente ya sabemos quiénes son y a dónde fueron con las cosas. Por favor, tráiganlas nuevamente”, escribieron en una historia que rápidamente se volvió viral.

En el mismo posteo, instaron a los jóvenes a recapacitar para evitar complicaciones legales a sus familias: “No es necesario que tengamos que denunciar y hagan allanamientos a sus padres por las cosas que llevaron. Los esperamos”.

Como medida de presión, la cuenta arrobó los perfiles de los supuestos implicados, ya que sus rostros quedaron registrados con total nitidez por el sistema de seguridad.

La decisión de exponer el material audiovisual busca acelerar la recuperación de los objetos robados sin necesidad de judicializar el caso, al menos en una primera instancia. El complejo de Martínez, que ha experimentado un gran crecimiento en Campana en los últimos años, prefirió apelar a la responsabilidad de los jóvenes antes de dar intervención definitiva a la Justicia.

Hasta el momento, no se ha confirmado si los elementos fueron restituidos o si la familia del goleador de la "Academia" finalmente procederá con la denuncia formal en la comisaría local.