Cuáles fueron los dos futbolistas que se "mataron a piñas" y ahora serán compañeros

Cómo fue el reencuentro de los dos futbolistas en Gimnasia

“Hablé con Madelón y me dijo lo de Saravia, que iba a hacer un ring ahí para arreglar las cosas (risas). Todo en broma obviamente. Son cosas de partido, uno está con las pulsaciones a mil. Hoy somos compañeros de equipo. Nos vimos en el ascensor y nos cagamos de risa”, agregó el jugador.

“Llegué ayer al hotel, subí al ascensor y estaba Rodrigo Saravia. Venía el coordinador, me mira y me dice 'mirá tu amigo'. Saravia se rió y me dio la bienvenida. Fueron cosas de un clásico. Todos acá en el club sabían el problema que habíamos tenido”, agregó Rodriguez.

Aunque inicialmente Gimnasia planeaba la salida de Saravia ante la oferta del fútbol ruso, la decisión del jugador de quedarse y la llegada de Rodríguez generaron una inesperada situación. Según el dirigente Oscar González Arzac, la negociación con Rodríguez tomó cuarenta días, y la abrupta continuidad de Saravia obligó a ajustes económicos.

Gimnasia, con su nuevo plantel y una inusual historia de reconciliación de estos dos futbolistas, se prepara para la temporada con la esperanza de revertir el difícil año que vivió en 2023.