Cuáles son las chances de Boca de ir al Mundial de Clubes tras el sorteo de la Libertadores

El Xeneize no depende de sí mismo para clasificar al Mundial de Clubes debido a que no juega la Copa Libertadores.

Sin lugar a dudas el 2024 de Boca es un año más que extraño, y las razones son claras: no juega la Copa Libertadores. Situación que llegó tal vez en el peor momento posible, debido a que no puede sumar puntos para clasificar al Súper Mundial de Clubes, la nueva competencia de FIFA que se jugará por primera vez el próximo año. A pesar de eso, el Xeneize tiene muchas chances de clasificar, aunque aún no está confirmado.