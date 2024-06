La fuerte autocrítica de Chiquito Romero luego de la derrota de Boca: "A veces te tenés que embarrar"

" En líneas generales fueron varias las jugadas en las que se equivocó . En el primer tiempo hicimos tres faltas y ya teníamos a dos o tres con amarillas. Está bien, la infracción es fuerte y todo lo que vos quieras, porque la de Marcos (Rojo) de atrás se ve y por eso le sacan tarjeta. Ahora, el 8 de ellos -por Fernando Juárez- hizo la misma varias veces, se distanciaba y se iba corriendo", se quejó el subcampeón del mundo con la Selección Argentina , que no hizo mención al penal cometido por el zaguero ex Estudiantes que no fue sancionado.

De todas formas, el golero reconoció que el cuadro porteño no dejó una buena imagen y que tampoco empezó con buen pie el certamen doméstico: " Tenemos que aprender a jugar estos duelos , nos pasó lo mismo contra Atlético Tucumán. Esa vez fue trabado, duro, donde no se podía jugar con tranquilidad al fútbol y no se podía hacer circular la pelota fácil. Fue un partido luchado que se nos escapó y hoy nos pasó lo mismo , pero hay que sacarlo adelante".

Romero apuntó contra la falta de personalidad de Boca

Por otra parte, el guardameta hizo autocrítica y admitió que al equipo le faltó compromiso: "Nosotros queremos jugar de una manera vistosa, pero tenés que saber que, a veces, te tenés que embarrar y hacer un trabajo sucio. No digo pegarle una patada a un rival, pero sí cortar en momentos justos, usar las manos cuando hay que hacerlo.... O por ahí jugar con pelotazos largos cuando la cancha no está en buenas condiciones como hoy o como lo estuvo en su momento en Tucumán. Tenemos que aprender”.

Al mismo tiempo, el ex Racing afirmó que Boca deberá acumular puntos de cara al futuro para poder pelear el título: "Lamentablemente en los cuando jugamos con equipos luchadores nos está costando un poco más. Por ahí cuando nos encontramos en La Bombonera no se nos hace tan difícil, pero sí cuando vamos de visitante. Nos quedan Vélez y la Copa Argentina para terminar este primer tramo del año. Esperemos que no lamentemos esto más adelante".

"NO PODEMOS BAJAR LOS BRAZOS POR UN PARTIDO"



Chiquito Romero se mostró muy enojado tras la derrota de Boca ante Platense

Por último, Romero señaló que el Xeneize no pudo hacerle frente al cotejo con un futbolista menos: "Hemos jugado muchos partidos con un expulsado y sacamos el resultado adelante. Cuando no tiene que ser, no es. Hoy fue un partido trabado y no logramos tener el juego fluido de partidos anteriores, llegar con facilidad al arco rival. Nos costó bastante. La cancha no estaba en buen estado tampoco. Nos vamos con una derrota que duele, pero pensando en positivo y en lo que viene".