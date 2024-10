Cuáles son los dos jugadores de Independientes que fueron borrados para el partido de Lanús

A un día del partido del Rojo frente a Lanús, se supo cuáles son los dos jugadores que no serán tenidos en cuenta por Julio Vaccari.

La situación en Independiente sigue agitada , y los conflictos extrafutbolísticos continúan afectando al plantel. Después de las recientes declaraciones de Carlos Tevez, quien acusó a la dirigencia del club de adeudarle dinero, el técnico Julio Vaccari recibió un nuevo revés con la confirmación de que no podrá contar con Joaquín Laso y Alex Luna para el próximo partido ante Lanús, correspondiente a la fecha 18 de la Liga Profesional. La decisión fue tomada por la Comisión Directiva, motivada por problemas internos y económicos que complican la convocatoria de estos dos jugadores.

A pesar de que Laso manifestó que "no es mi deuda, es una deuda de mi representación de hace tres años atrás, pero yo no tengo nada que ver", la situación lo afecta directamente y lo deja sin la posibilidad de jugar.

Aunque la dirigencia llegó a un acuerdo verbal con el representante para saldar la deuda, la sanción aún no se ha levantado. Por lo tanto, el marcador central no podrá estar disponible para el encuentro en La Fortaleza, a pesar de que está en condiciones físicas tras recuperarse de una fractura en el dedo gordo de su mano izquierda. Con su contrato finalizando a fin de año y pocas probabilidades de renovación, el futuro de Laso en el club parece incierto.

Indpenediente 2.jpg Alex Luna en Independiente

Alex Luna, el otro jugador borrado en Independiente

Por otro lado, Alex Luna también quedó al margen de la convocatoria por motivos ajenos a su rendimiento en el campo. El delantero, que llegó al club durante la era de Tevez luego de un destacado paso por Atlético Rafaela, ha sido suplente en los últimos partidos y ahora enfrenta conflictos internos en el vestuario. Según informaron fuentes cercanas al plantel, las tensiones dentro del equipo han influido en la decisión de no incluirlo en la lista para el próximo compromiso. Aunque no se han revelado los detalles específicos, se sabe que la situación no ha sido bien recibida por algunos integrantes del plantel.

Estos problemas se suman a un contexto complicado para Independiente, que ha atravesado una temporada marcada por dificultades económicas y disputas institucionales. La reciente denuncia de Tevez sobre una supuesta deuda de la dirigencia refleja un clima de inestabilidad que afecta no solo a los jugadores, sino también al cuerpo técnico y al manejo general del club. Las tensiones internas y los obstáculos financieros han impactado directamente en la planificación de Vaccari, quien intenta consolidar un equipo competitivo en medio de la incertidumbre.