"No juega": el escándalo que se vive en Independiente con uno de sus referentes

Las autoridades del club se juntaron con Fernando Baredes, agente de Laso, quien había reclamado ante la FIFA una deuda de 73.000 dólares. El representante decidió finalmente frenar el proceso de reclamo y llegó a un acuerdo por un plan de pagos, que empezaría el año que viene.

De esa manera, quedó descartada la opción de separar al jugador del plantel, como se había especulado en su momento. Solucionado ese conflicto, quedaba aún por resolver una deuda salarial que el club mantenía directamente con Laso, aunque el propio jugador decidió no reclamar nada en este momento. La dirigencia valoró la buena voluntad del marcador central y su agente. No obstante, la decisión ya estaba tomada: no le renovarán el contrato.

laso.jpg Joaquín Laso, de cabeza, hizo el gol del triunfo de Independiente y no lo festejó por su pasado en Vélez.

El vínculo de Laso con el "Rey de Copas" vence el próximo 31 de diciembre. Más allá de los acuerdos y el buen gesto que tuvo el defensor, la situación no tiene retorno. A fin de año, Laso se marchará de Avellaneda. Queda saber si Julio Vaccari lo seguirá utilizando cuando regrese de la lesión.

Que dijo Vaccari sobre la situación de Laso

El entrenador del Diablo hizo referencia a la situación en una conferencia hace una semana, y allí deslizó: “Hay un problema con los representantes del jugador, que iniciaron algo en contra del club. Entre los futbolistas, el cuerpo técnico y los dirigentes estamos intentando solucionar las cosas para que no afecte desde lo futbolístico, porque Joaquín es importante".

Vacari.jpg Julio Vaccari, DT de Independiente

"No me apuraría con el tema de la renovación o no de Laso porque hay que hacer una evaluación, principalmente de cómo está el club económicamente para ver qué es lo que puede traer. Hay que analizar bien todo porque no te podés dar tiros en los pies”, completó en aquel entonces.