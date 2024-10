Julio Vaccari habló sobre la polémica en Independiente con Joaquín Laso

El próximo desafío de Independiente será el viernes 18 de octubre, cuando enfrenten a Lanús, y la presencia de Laso en el equipo aún no está asegurada. Aunque ya está en condiciones de jugar, existe la posibilidad de que el cuerpo técnico de Julio Vaccari decida dejarlo en el banco. La situación se complica por un conflicto económico que involucra a su representante, Fernando Baredes, quien reclamó ante la FIFA una deuda de 73.000 dólares correspondiente a una comisión no cobrada en 2021.

La situación contractual de Laso también es un tema a resolver. Su vínculo con Independiente finaliza a fin de año y, hasta el momento, la dirigencia no ha mostrado intenciones de renovarle. Algunos directivos incluso consideraron la posibilidad de dejarlo sin jugar hasta diciembre. Sin embargo, Vaccari ha sido claro en su postura de no apresurarse: "No me apuraría con el tema de la renovación o no de Laso porque hay que hacer una evaluación, principalmente de cómo está el club económicamente para ver qué es lo que puede traer. Hay que analizar bien todo porque no te podés dar tiros en los pies”.

Julio Vaccari 2.jpg Joaquín Laso en Independiente

Qué pasará con Joaquín Laso e Independiente

El entrenador subrayó la necesidad de abordar la situación de forma reflexiva, priorizando el bienestar del club antes de tomar una decisión sobre la continuidad del jugador. "Es importante encontrar puntos de diálogos y maneras de consenso que no le hagan mal a Independiente“, señaló, haciendo referencia a la necesidad de una negociación que no afecte la estabilidad deportiva del equipo.

A pesar de la incertidumbre, Julio Vaccari enfatizó la importancia de mantener el foco en la actualidad del club y no en la renovación de contratos. “Hoy no evaluaría la renovación de Laso, ni ninguna de los jugadores del club. No me preocupa hoy, primero tenemos que pensar en esta actualidad y enfocarnos en poder resolver esta situación para tener a los cuatro centrales que teníamos”, afirmó, dejando en claro que las prioridades están en el presente y en las necesidades inmediatas del equipo.