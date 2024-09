Insólito cambio en Independiente: entró, lo sacaron en el segundo tiempo y rompió en llanto en el banco

En ese momento, las cámaras apuntaron al volante ecuatoriano, que no pudo evitar romper en llanto por el sorpresivo cambio realizado por Julio Vaccari . Ocurre que el mediocampista fue protagonista de un insólito error en la salida que pudo haber terminado en gol del Bicho y Santiago Hidalgo ocupó su lugar en cancha: las lágrimas del joven de 26 años reflejaron la irregularidad mostrada con el ex DT de Defensa y Justicia al borde de la línea de cal.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/sudanalytics_/status/1837930641515860063&partner=&hide_thread=false Las LÁGRIMAS de Jhonny Quiñónez luego de ser REEMPLAZADO a los 14' del 2T, habiendo INGRESADO EN EL PRIMER TIEMPO.pic.twitter.com/wv7LDAZsyL — Sudanalytics (@sudanalytics_) September 22, 2024

Luego del compromiso, el estratega respaldó al surgido en Norte América en conferencia de prensa: "Le pedí disculpas por el cambio delante del grupo. También me hubiera ido muy enojado con el entrenador si me hubiera pasado lo mismo al revés. No salió porque hizo algo malo, fue responsabilidad mía". Sin embargo, el orientador explicó los motivos por los cuales movió el banco de suplentes y dispuso la salida del ex Aucas.