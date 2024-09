Qué dice el audio del VAR en la jugada polémica del Boca-River

"Es mano de inmediatez, lo voy a llamar (a Nicolas Ramírez)", dice Héctor Paletta. "Primero se produce la mano, luego el contacto con el arquero", agregó

Embed #AHORA | El audio VAR del gol anulado a Milton Gíménez en el #Boca-#River



"Es mano de inmediatez, lo voy a llamar (a Nicolas Ramírez)", dice Héctor Paletta, árbitro VAR



"Primero se produce la mano, luego el contacto con el arquero", agregó pic.twitter.com/6IdExjiYVP — doble amarilla (@okdobleamarilla) September 22, 2024

Desde Boca, el técnico Diego Martínez dijo: "No entiendo cómo un gol en la semana pasada de river es gol y este de Milton Giménez, no. No unifican criterios. A Giménez le pega en el pie, en la cabeza y le rebota en la mano. Después, el gol termina siendo con la espalda, no lo hace con la mano. No logramos unificar criterios. Es imposible que Milton vaya a premeditar que le va a tocar la pelota con la mano. Me parece que el gol era válido”.

Del otro lado, Marcelo Gallardo señaló: "Menos mal que se vio claro porque fue bastante demorada la decisión. Desde donde estoy yo veo el brazo levantado y los jugadores se dieron cuenta. Rápidamente me pareció mano".

Más de Gallardo después de ganar el Superclásico

"Este tipo de partidos es difícil pasarlos por alto, más allá de que el gran objetivo estaba puesto en el martes. Un clásico siempre deja secuelas. Si nos hubiese tocado perder nos dejaba secuelas pensando en el martes. Es duro perderlo y es una alegría si lo ganas. Estábamos convencidos, vinimos a imponernos, no a ver qué pasaba y a estar dubitativos. Nos plantamos desde el primer minuto a pesar de los condicionantes que nos fueron marcando algunos cambios", declaró el entrenador de River tras ganarle a Boca en La Bombonera.

"El triunfo es de los jugadores. Trabajamos para que tengan herramientas y confianza. Necesito el compromiso y voluntad de todos para estos momentos. Competimos seguido y las energías deben renovarse. Tenemos un plantel numeroso y deben aprovechar las oportunidades. Fue bueno para los que no sumaban minutos y que sumen confianza. Felicito a los jugadores a pesar de la poca continuidad que algunos tenían. Y vale un montón. Estuvimos presentes" agregó Gallardo en relación a la actuación de sus jugadores.

Además, el director técnico de 48 años analizó el partido: “Vale y mucho. En esta seguidilla con poco tiempo de recuperación y donde tenemos el foco, vale un montón. Por la forma en la que el equipo jugó, sobre todo en la primera mitad, el equipo tuvo un compromiso tremendo para ir a buscar el partido, para no dejar que Boca nos conduzca al juego que preparaban. Esa ambición de jugar el partido con compromiso y una idea clara que desarrollamos con mucha personalidad, se vio”.