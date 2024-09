Deportes La Mañana Independiente La figura de Independiente que fue acusado por participar en las apuestas deportivas rompió el silencio

Cada vez son más los jugadores de fútbol que se hacen amonestar o comenten errores a propósito por las mafias de las apuestas deportivas.







Kevin Lomónaco, actual defensor del Independiente de Julio Vaccari, rompió el silencio sobre la sanción que lo mantuvo alejado de las canchas durante 380 días y le impuso una multa económica de 25.000 reales. El futbolista de 22 años, que pasó por clubes como Lanús, Platense, Tigre y Red Bull Bragantino en Brasil, se vio envuelto en una mega causa de apuestas deportivas ilegales que sacudió al fútbol brasileño. En una entrevista reciente con ESPN, Lomónaco reflexionó sobre lo que significó este episodio en su vida y cómo lo fortaleció.

El defensor reconoció que fue un error que cometió sin comprender completamente las implicancias legales y éticas. “Me dejó una enseñanza en todo, en la vida más que nada. Nunca hice algo ilegal. Tampoco sabía que no se podía hacer. No le pregunté nada a nadie. Fue un error. Estaba en otro mundo en Brasil. Me metí y después pasó uno o dos años hasta que caí”, explicó Lomónaco.

Independiente 1.jpg Kevin Lomonaco La dura reflexión de Kevin Lomonaco después de su escándalo con las apuestas Según su relato, este episodio le permitió crecer como persona y futbolista. “Fue un momento duro que me tocó pasar. Eso me hizo mucho más fuerte. Hoy en día me siento más seguro en todo lo que hago, que sé que todo lo tengo que conversar con alguien", agregó.