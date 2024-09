Un ex árbitro no calló nada y criticó el gol anulado de Boca ante River: "No es así"

Una de las opiniones que trascendió en las redes sociales fue la del histórico ex arbitro Javier Castrilli que, a través de su cuenta personal de X (ex Twitter), opinó sobre la jugada: "Inmediatamente después de que Giménez impulsa el balón con la cabeza y su mano, antes de que el balón se introdujera en el arco de River, Armani impacta sobre Giménez... técnicamente fue penal para Boca ", dijo sobre la posibilidad de que se sancione penal del arquero Franco Armani sobre el delantero.

X Castrilli Boca River.jpg

Y agregó: "Acostumbraron a la gente que todas las manos son sancionables y no es así... Que no se pueda convertir un gol con la mano no significa que esa mano sea intencional".

"Con la mano es imposible convertir un gol, pero si no es intencional... Giménez nunca quiso jugar el balón con la mano y la posición del brazo es justificada por el movimiento del cuerpo. En la mitad de cancha no la cobrás, ¿entonces?", escribió Castrilli en X .

Para cerrar, dijo: "¿Giménez tuvo intención de la mano? Obvio que no. ¿Vale el gol? No, porque nunca se puede convertir con la mano. Pero al no ser intencional, ¿se sanciona eso en la mitad de cancha? No. Entonces fue penal de Armani. Secuencialmente ocurrieron: la mano, la falta de Armani (antes que el balón pase la línea de gol) y el gol. Si la mano fue sin intención y en mitad de cancha no se cobra, le sigue la falta de Armani. Penal, porque hubiera sido mano de no existir otra falta".