La potente frase del DT de Independiente que desató un escándalo interno

Independiente no ha logrado tener regularidad con Julio Vaccari como entrenador a pesar de haber tenido algunos pasajes donde el hincha del rojo se ilusionó pero rápidamente tuvo que volver a adecuarse al clima turbulento de una institución que, en líneas generales, no encuentra paz.

Y agregó: “Es fácil lo que dicen: ‘El objetivo es entrar a la Copa Libertadores’. No es magia, es proyecto, es trabajo, es esfuerzo y planificación. Va a llevar años, yo no voy a estar acá. Lo que si voy a decir algún día es que yo me rompí el orto para que así sea”, dijo y agregó sobre sus sensaciones: "Me duele, me duele pecho

En continuación con su relato, Vaccari se refirió al nivel del equipo en el partido: "Nos plantamos y jugamos de igual a igual” y se lamentó: “En el gol tuvimos la mala fortuna que nos queda tirado el Tata Martínez cerca del banco nuestro”, dijo y agregó: “nos quedamos cortos con las herramientas en la búsqueda del gol. Me voy con una tristeza enorme porque hicimos el esfuerzo para emparejar con un equipo de jerarquía y nos fuimos con las manos vacías".

El resumen del partido

Vélez Sarsfield venció a Independiente 1-0 en un partido intenso por la Copa Argentina, con un gol de Claudio Aquino tras un rebote de penal. El equipo de Liniers, que atraviesa un gran momento en la Liga Profesional, avanzó a semifinales y ahora espera por Boca Juniors o Gimnasia.

Aunque el partido fue parejo, Vélez mostró mejor control en la segunda mitad, mientras que Independiente tuvo dificultades para concretar sus oportunidades. Con esta victoria, Vélez se posiciona como uno de los favoritos tanto en la copa como en la liga.

Independiente salió decidido en el inicio, con trabajo en la mitad de la cancha, pero Vélez impuso su buen juego y fue ganando terreno en campo del Rojo y tuvo aproximaciones en el área, aunque no hubo peligro para Rodrigo Rey.

Sin embargo, el club de Avellaneda intento romper la presión de Vélez en la mitad de la cancha y buscó el arco rival, pero Gabriel Ávalos quedó muy aislado para concretar. En defensa, Kevin Lomónaco sacó en la línea una pelota increíble que pudo ser gol del Fortín.

En el inicio del segundo tiempo, Aquino convirtió de penal tras la infracción que le cometió Joaquín Laso a Francisco Pizzini. Luego de esta conversión, el equipo dirigido por Gustavo Quinteros se afianzó y aguantó el resultado para obtener la clasificación.

Síntesis de Vélez vs. Independiente por la Copa Argentina

Copa Argentina. Cuartos de final. Vélez – Independiente.

Estadio: Ciudad de Lanús.

Árbitro: Fernando Rapallini.

Vélez: Tomás Marchiori, Joaquín García, Emmanuel Mammana, Valentín Gómez, Elías Gómez; Christian Ordóñez, Agustín Bouzat; Francisco Pizzini, Claudio Aquino, Thiago Fernández; Braian Romero. DT: Gustavo Quinteros.

Independiente: Rodrigo Rey; Felipe Loyola, Kevin Lomónaco, Joaquín Laso, Damián Pérez; Lucas González, Iván Marcone, David Martínez; Santiago López, Gabriel Ávalos, Santiago Montiel. DT: Julio Vaccari.