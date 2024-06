Cuánto tiene que pagar Boca para sacar a Thiago Almada de Estados Unidos

El vicepresidente de Boca, Juan Román Riquelme, ha manifestado en varias ocasiones su deseo de contar con Almada en el equipo. Según el propio jugador, han mantenido conversaciones donde Riquelme le expresó su interés: "Siempre hablo con Román. Me pregunta cómo estoy, cómo está mi familia. Tenemos una gran relación y justo ayer hablamos un poco. Pero todavía no hay nada formal, no he hablado con mi representante", reveló Almada.

Thiago Almada 1.jpg Thiago Almada

Thiago Almada habló de Boca

Riquelme no ha ocultado su admiración por el mediocampista, y Almada, por su parte, ha mostrado interés en la propuesta: "Me dijo que tiene el deseo de que yo juegue en Boca, ayer también me lo dijo. Pero no hay nada formal, estoy muy feliz acá, muy contento y veremos en estos meses qué pasa. Él siempre me lo dijo como deseo, pero no sé cómo me lo habrá dicho ahora, ja".