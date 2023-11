Cuántos dólares perdió Boca por no clasificarse a la Copa Libertadores

Boca no solo se perdió la chance de ganar la séptima en el 2024, sino también, una verdadera fortuna en premios.

El reciente triunfo de San Lorenzo ante Central Córdoba ha dejado a Boca Juniors fuera de la carrera por la clasificación a la Copa Libertadores 2024. Esta eliminación no solo representa un golpe a nivel deportivo, sino también un impacto económico significativo para el club xeneize.

En la pasada edición de la Copa Libertadores, Boca se llevó una suma considerable de dinero, destacándose los U$S 16.450.000 obtenidos por llegar a la final. Aunque no está confirmado si los montos serán los mismos para 2024, se puede estimar la cuantiosa cifra que el club argentino no podrá recaudar esta vez, dado que solo tenía posibilidades de acceder a la fase previa.