Cuántos millones de dólares le ganó Néstor Pékerman a Venezuela tras renunciar

Pékerman-Venezuela.jpg

Según detalla la carta, la federación tiene 45 días para abonar el total y afirmó que no se aceptarán nuevas demandas desde ambas partes. A pesar de la carta presentada por FIFA, la federación todavía no emitió comunicado.

Lo cierto es que desde lo futbolístico el entrenador no pudo aportarle muchos cambios como pretendía ya que el período en el que estuvo no fue largo. De hecho los números en los 10 partidos que dirigió no son muy positivos: cinco victorias, cuatro derrotas y un empate, diferente a su paso por la Selección de Colombia donde consiguió 43 victorias, 17 empates y 18 derrotas en 78 encuentros.

En la actualidad, la selección venezolana goza de un gran presente entendiendo que en los últimos años había perdido protagonismo en el fútbol sudamericano. Desde que llegó Fernando Batista como entrenador, dirigió 11 encuentros y consiguió cinco victorias, cuatro empates y solo dos derrotas. Actualmente se encuentra cuarta en la tabla de Eliminatorias Sudamericanas para clasificar al próximo mundial. Cabe recordar que son seis los equipos que clasifican de forma directa, siendo el séptimo puesto que permite jugar un repechaje.