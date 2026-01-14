Cuántos partidos les faltan a La Amistad y Deportivo Roca para jugar contra Cipo y Rincón

Los representantes de la Liga Confluencia se enfrentarán en semifinales de la zona Patagónica del Regional Amateur.

Los planteles de La Amistad y Deportivo Roca entrenan bajo el calor valletano en sus respectivos predios con vistas a una serie que promete ser atrapante. Los clubes representantes de la Liga Deportiva Confluencia se verán las caras en la semifinal patagónica del R egional Amateur, que comenzará en Cipolletti y se definirá en el Luis Maiolino.

No será la primera vez que se ven las caras en el certamen, ni en la historia ni en este torneo, ya que compartieron grupo y el conjunto "amigo" pasó como el mejor de su zona, prevaleciendo sobre el Naranja, Argentinos del Norte y Pillmatún.

El formato para la búsqueda del ascenso al Federal A es muy similar al de año pasado.

Esta temporada se agregó una fase más que ya fue disputada entre la etapa de grupos y los octavos de final. Allí participaron los peores segundos y los mejores terceros, instancia en la que Deportivo Roca dejó afuera a Independiente de Río Colorado y de la que La Amistad tuvo descanso por haber ganado su zona.

Ya en octavos, el Naranja se impuso a Sportsman de Choele Choel, mientras que los de Alfredo Tizza superaron a Independiente de Neuquén, en una serie que tuvieron que revertir con un 4 a 1 tras perder la ida en casa 1 a 0.

El último fin de semana, Roca dio el golpe ante Atlético Regina con un merecido 2 a 1 y 3 a 2 en el global, mientras que La Amistad se apoyó en el 2 a 1 logrado de visitante contra San Patricio y con el 2-2 de la vuelta le alcanzó para pasar a semifinales.

ON - Futbol La Amistad vs San Patricio (5) Omar Novoa

Ahora, serán dos cotejos en esta instancia y dos más en la definición Patagónica, para luego acceder a una de las cuatro finales por el ascenso, que se disputarán a partido único ,como ya es habitual.

En total, a ambos les faltan cinco partidos para lograr el objetivo. Deportivo Roca ya sabe lo que es jugar Federal A, categoría en la que militó entre 2014 y 2019, mientras que La Amistad lo tiene como gran objetivo desde su fundación en el año.

De todas formas, el conjunto celeste llegó dos veces a la definición patagónica del Regional Amateur, mientras que la semi ha sido lo máximo que el Depo alcanzó hasta ahora.

¿Por qué La Amistad define de visitante si ganó su grupo?

Una de las tantas preguntas que surgen sobre el Regional Amateur es sobre las localías. En cualquier torneo del mundo, el equipo que ganó su zona o logró más puntos que el rival en la fase de grupos, define las series en casa.

En este caso, eso queda expuesto porque Roca y La Amistad compartieron la misma zona y el conjunto cipoleño pasó primero.

Sin embargo, esta serie se resolverá en el Luis Maiolino debido a que las localías se sortean antes del arranque de los cruces, independientemente de cómo llegue cada uno a las diferentes instancias.

El que pase esta fase definirá en casa, sea quien sea el rival, que surgirá de la llave entre Jorge Newbery de Comodoro y Boxing de Río Gallegos.