De la renuncia de Bonjour al Cipolletti que se viene

La frase textual de Bonjour que fue reproducida en El Bunker Deportivo (LU19) decía lo siguiente: "Yo estaba muy entusiasmado pero hay cosas que realmente no se entienden. Hay que basarse en el comentario de la presidenta, yo tengo que ser un agradecido del club, tengo que ser un agradecido de la gente de Cipolletti que me atendió de la mejor manera. Me quedé enloquecido con la gente porque siempre me bancó en todo. Sabíamos que cada partido había que ganar, es una hinchada exigente. Y es por esto, yo también tengo que ser exigente conmigo mismo, con refuerzos o con cosas que tiene que proveer el club, por ahí se dan, por ahí no se dan. Vinimos a cumplir el objetivo de no descender y lo logramos. Entramos a los playoffs aunque no nos fue muy bien, el resultado fue sorpresivo porque jugamos de igual a igual, no se dio. Les deseo la mejor de las suertes, me voy muy agradecido. Me llevo los mejores recuerdos. Un fuerte abrazo para todos".