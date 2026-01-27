De los rumores de retiro a firmar con un club de Primera: un ex Boca tiene nuevo equipo

Un futbolista que tuvo un 2025 para el olvido firmó contrato con un equipo que se consagró campeón en el mismo año.

Los clubes siguen reacomodando sus plantillas con el mercado de pases abiertos y siguen potenciando el nivel para sostenerse en la temporada 2026 en lo más alto o intentar conseguir objetivos claros. Boca cerró a Santiago Ascacibar y Ángel Romero como refuerzo, por su parte River hizo lo propio con Matías Viña, Fausto Vera y Aníbal Moreno, o incluso San Lorenzo avanza con la contratación de Luciano Vietto. En esa danza de nombres, Rosario Central cerró a un ex Boca .

De manera sorpresiva, el canalla, dirigido por Miguel Almirón, confirmó en sus redes sociales que Guillermo 'Pol' Fernández es nuevo jugador del equipo. El jugador que viene de descender con Godoy Cruz de Mendoza y Fortaleza de Brasil en 2025 firmó contrato con la institución que fue coronada campeona por la AFA luego de terminar como líder de la tabla anual en dicho año.

En medio de los rumores de que colgaría los botines, el jugador que llegó en condición de libre firmó por un año , hasta diciembre de 2026. Cabe recordar que el mediocampista había vestido la camiseta del club en 2013 por un préstamo acordado con el xeneize y había sido dirigido por Almirón en dicha institución años posteriores.

Santiago Ascacibar a Boca: los números del pase, el contrato y el préstamo de Brian Aguirre

La noticia de este martes es la confirmación de la llegada de Santiago Ascacibar a Boca. El volante todoterreno surgido en Estudiantes de La Plata, su club hasta hoy, formará parte del plantel que conduce Claudio Úbeda y es una de las grandes bombas del mercado de pases.

Después de un receso en el que el xeneize no había incorporado, los arribos de Ángel Romero y el "Rusito", capitán del último campeón del fútbol argentino, son buenas noticias para el Mundo Boca.

El club que preside Juan Román Riquelme desembolsará una importante suma de dinero, porque además de la compra de un porcentaje alto del pase, también dará a préstamo a Brian Aguirre por 18 meses, jugador al que le seguirá pagando el sueldo, algo poco común en nuestro fútbol.

Números de un pase icónico

En las últimas horas, Boca concluyó con éxito la incorporación de Ascacibar, tras sellar un acuerdo definitivo con Estudiantes de La Plata. La transacción, ya formalizada, transfiere al club de La Ribera el 80% del pase del futbolista.

Según los términos confirmados, la operación tuvo un costo fijo de 4 millones de dólares netos para la institución "pincha". No obstante, la estructura del negocio incluyó un componente adicional significativo: la cesión a préstamo del joven extremo Brian Aguirre al conjunto de La Plata por un período de 18 meses.

Durante ese lapso, la xeneize será la responsable de abonar el salario del jugador, algo que funcionará como una especie de "cuota" por Ascacibar.

Como contrapartida, Estudiantes logró incluir una opción de compra por Aguirre, valorada en 2 millones de dólares, que le permitiría adquirir el 50% de su ficha una vez finalice el préstamo. En el escenario de que dicha cláusula no sea ejecutada, el club albirrojo conservará, de todas formas, un porcentaje sobre una eventual venta futura del futbolista, un punto pactado dentro del complejo entendimiento.

Ascacíbar, de 28 años, se comprometerá con Boca mediante un contrato que se extenderá por las próximas cuatro temporadas. Se prevé que su llegada al club de la Ribera y la firma oficial del documento se concrete en el transcurso del día, poniendo fin así a su etapa en Estudiantes e iniciando un nuevo capítulo en su trayectoria profesional.