De qué manera calificó el DT de Racing su debut en el torneo

Luego del encuentro que despertó la sorpresa -negativa- de los hinchas académicos que llegaron al encuentro ilusionados, el entrenador no evitó afirmar que el rendimiento del equipo no fue bueno: “ No era lo que esperábamos, hicimos un primer tiempo muy malo, desastroso . Nos ganaron en todos los duelos individuales y no supimos pararnos. En el segundo tiempo fue un poco más parejo pero tampoco fue lo que queremos nosotros. Hoy hicimos todo para perder, por eso vamos a hacer cambios ".

Claramente, sumado a los hinchas, desde el cuerpo técnico no esperaban perder el primer encuentro de local -y más con un rendimiento por debajo de la media- aunque el equipo que entrena el Kily González tiene sus armas para defenderse en esta Copa LPF. Costas aclaró en conferencia de prensa que las derrota los tomó por sorpresa: "Esta derrota nos duele porque no la esperábamos, pero más allá de la derrota, la poca personalidad que tuvimos en el primer tiempo… Nosotros no supimos, eso es lo que más me duele. A veces cuando no te salen las cosas, tenemos que tener esa actitud y esa rebeldía”.

El miércoles la academia tendrá la oportunidad de reponerse del golpe sufrido ya que jugará de local ante Tigre por la segunda fecha. Allí podría hacer su debut como titular el mediocampista recientemente llegado de River Bruno Zuculini, que estuvo en el banco ante el tatengue.