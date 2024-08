De qué manera le dice en la calle la gente a Camila Mayan, la ex de Mac Allister

Según explicó la influencer, el episodio ocurrió cuando estaban a punto de ir a merendar. En ese momento, un joven se acercó para saludarlos y pedir una foto. "No era de mi público, era el típico que me bardea en Twitter", comentó Mayan con una sonrisa, refiriéndose a la actitud del joven que se aproximó a ella.

mayan 1.jpg Camila Mayan

Qué es lo que le dijeron a Camila Mayan en la calle

Lucas Spadafora, presente en el incidente, continuó con la historia: "Vino un chabón, nos saludó. Y después cuando se sacó la selfie dijo: 'Foto con la cornuda'". Este comentario, aunque incómodo, fue tomado con humor por los presentes. Mayan, riendo, aclaró: "¡No, no, no! ¡No dijo eso! Pero era un pibe muy pibardo. Lo que me llevó a pensar que no era de mi público". Además, explicó que imaginaban al fan publicando la foto con el polémico comentario: "Por eso lo imaginamos subiendo la foto y poniendo 'foto con la cornuda'".