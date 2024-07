La fuerte denuncia en contra de Camila Mayan, la ex de Alexis Mac Allister

“Cuando yo fui y llegué al hotel, le escribí. Esa noche fue, yo había llevado un vino, lo tomamos, charlamos, me contó que estaba mal por una chica que era su novia. Yo le dije que no importaba, que su novia se lo perdía, hasta quedó grabado en video que ella subió, mi consuelo y que no se lamentara. Después salimos con otros amigos míos. Hasta ahí todo perfecto”, explicó.

fuerte denuncia contra cami mayan.png.jpeg Constanza Nalé Manzur hizo una fuerte denuncia contra Camila Mayan.

Qué dijo la agente de viajes sobre Camila Mayan y Sofi Gonet

La joven indicó que al otro día Sofía le escribió para hacer algo y en primer lugar, desayunaron juntas, pero también hicieron una recorrida por el hotel, ya que esa era la intención. “En la recorrida, fuimos a una tienda y miró todo el tiempo con mala cara a la chica que atendía. Como si ella fuera superior, ya ese me hizo sentir súper incómoda”, acotó.

La influencer se despidió de ella para ir a ver a una amiga y ahí fue cuando comenzaron los problemas: según la agente, Gonet la bloqueó y le avisaron que hablaba mal de ella. “Nunca entendí el por qué. Ella dice que yo le hice un comentario homofóbico y nada que ver. Sino no la hubiese invitado”, contó, desligándose de la acusación.

“Entré en una crisis porque yo no soy de los medios, no estoy acostumbrada a que me difamen así. No te puedo explicar la cantidad de puteadas que empecé a recibir de seguidoras de ellas. Para colmo, cuando a la noche voy al bar del hotel, me encuentro con que estaba Camila Mayan…”, explicó y también apuntó contra la modelo.

La fuerte acusación contra Camila Mayan

“Yo estimo que fue mandada por Sofía, porque esa tarde se juntaba con ella y de repente pasó eso. Yo creo que lo hicieron para buscar popularidad”, indicó y disparó: “No quiero decir cosas que no son, pero es muy probable que Camila haya tenido mi tarjeta del hotel, y fue a ver qué hacía yo. Así se manejan, tienen un nivel de cinismo…”.

fuerte denuncia contra cami mayan 2.jpg La agente de viajes apuntó contra Sofía Gonet y Camila Mayan.

“Amigos de Buenos Aires ya me habían advertido de lo mala gente que es Camila. No hace falta que te lo diga yo, mirá cómo sigue hablando pestes de Alexis Mac Allister. A mí me da que pensar que estuvo detrás de esto, porque cuando Sofía se fue del hotel para verse con ella, empezó todo”, lanzó sin filtro contra Camila.