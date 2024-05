Quién es el nuevo novio futbolista de la ex de Alexis Mac Allister

La ex del jugador de la Selección Argentina Alexis Mac Allister , Camila Mayan , vuelve a estar en el centro de la escena mediática, y esta vez, no por sus polémicas declaraciones contra su ex , sino por un nuevo romance que ha despertado el interés de todos.

image.png

Pochi de Gossipeame detalló que "Cami Mayan fue a un casamiento en Polonia, la pareja en cuestión también era amiga de Mac Allister. Como el novio es futbolista, había muchos invitados de esa profesión. Parecería ser que Cami habría pegado onda con uno y ya se habrían empezado a seguir en Instagram. Es muy del estilo de su ex".

El nuevo romance de Camila Mayan ha captado la atención de sus seguidores y de los medios. La influencer, conocida por su polémica separación del jugador campeón del mundo, no ha confirmado ni desmentido la relación, pero sus seguidores en Instagram no han dejado de notar la reciente interacción con Puchacz en la red social.

El consejo firme que le dio Edith Hermida a Camila Mayan para que se olvide de Mac Allister

Camila Mayan debutó como panelista en un programa de streaming y, tras pasar por su dolorosa separación, volvió a dar detalles del fin de su relación con Alexis Mac Allister. Edith Hermida, filosa con la influencer, le recomendó que vea el lado bueno de toda la situación.

edith camila portada.jpg

“Hasta que él no me vio llorando a mil y diciéndole ‘no sé qué hacer’, no dijo ‘ah, ok. Tengo que ser un poco más empático’. Era muy feo saber que había otra persona. Yo estaba triste, pero no le podía ir a decir tipo ‘che, ¿me das un abrazo?”, reveló Camila en Patria y Familia.

“Yo pensaba que iba a venir acá y que iba a ser todo paz para poder estar contenida con mi familia y amigos. Pero me empecé a enterar cosas que no sabía. A un mes de separarme, me llegó un mensaje y ahí me entero de que había una persona en mi casa que no era yo. Con mi perro y con mis cosas”, reconoció la modelo al enterarse que Ailén Cova estaba en la que era su antigua casa.

Edith Hermida generó polémica con sus dichos sobre Camila Mayan y reflexionó sobre el gran momento que vivió, al estar en pareja con Alexis Mac Allister. “Hay que reconocerle que la dejó vivir el mundial. Ella estuvo en Qatar. La dejó vivir el mundial”, lanzó con ironía en Bendita TV.

“Cami, te lo digo yo de onda. Ponete del lado positivo de la cosa. Estuviste en Qatar, viste a Argentina Campeón. Eso te queda a vos para contárselo a tus nietos”, le dijo directamente para que no le quedaran dudas de lo que pensaba de lo que vivió antes de su separación.

Romina Scalora tildó los dichos de su compañera de “barbaridad” y le explicó que Camila “debe odiar a la Selección”. “No debe ser tan resentida como ustedes”, sostuvo Hermida, minimizando sus palabras. Alejandra Maglietti se indignó con Mac Allister por lo que le hizo a Camila y le reveló que debía llevarse todas sus cosas, a pesar de que estaba con Cova. Con humor, Edith acotó: "¿¡Por qué no se llevó al perro cuando se llevó las cosas?!”.