De qué manera se fue de vacaciones Nacho Fernández y todo River

Quedará en el recuerdo la caída de River contra un equipo de escaso recorrido en primera como Deportivo Riestra, por la fecha 5 de la Liga Profesional. El Millonario no tuvo contundencia, le faltó personalidad para recuperarse después del primer gol y cayó en condición de visitante en el modesto estadio Guillermo Laza.

Para el duelo los de la banda roja no contaron con Franco Armani (citado a la selección Argentina), Paulo Diaz (en la selección chilena) y Miguel Borja (en la selección colombiana), por lo que Nacho Fernández tuvo que calzarse la cinta de capitán y comandar la batuta del conjunto de Martín Demichelis, aunque no fue su mejor encuentro, ya que tuvo escasa participación, se mostró molesto con el árbitro y no pudo influir en el juego.