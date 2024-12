Debuta a lo grande: cuál es el equipo de Primera que hará un nuevo estadio

El fútbol argentino llegó a su fin en este 2024, donde Vélez Sarsfield se consagró campeón de la Liga Profesional y donde no hubo descensos. Por esto, en el próximo año habrá 30 clubes en Primera División, con dos nuevos que lograron el ascenso desde la Primera Nacional. Justamente, un equipo recién ascendido presentó el proyecto para su nuevo estadio.

Cabe destacar que la entidad marplatense tiene una villa deportiva en Avenida de los Trabajadores 1800, además de la sede social en El Cano 3321. Sin embargo, no tienen hasta el momento una cancha propia donde disputar sus partidos, por lo que históricamente emplearon uno de los edilicios más simbólicos de La Feliz: el José María Minella.

Este histórico estadio fue inaugurado el 21 de mayo de 1978, con el propósito de ser usado en la Copa Mundial de Fútbol de Argentina 1978. Allí se disputaron seis juegos, todos por la fase de grupos de la Primera Ronda (incluyendo el Francia 3-1 Hungría, donde los galos usaron la camiseta de Kimberley).

Posterior a ello, se rebautizó con su denominación actual (antes se llamaba simplemente Estadio Mundialista), en honor al exfutbolista que formó parte del famoso equipo de River denominado "La Maquina" y que llegó a ser capitán de la Selección Argentina.

En el Minella, la Selección Argentina jugó cinco veces, siempre por amistosos. La primera fue el 9 de marzo de 1982, con empate en cero ante Checoslovaquia, mientras que la última tuvo lugar el 20 de abril de 2011, con igualdad 2-2 frente a Ecuador. Entre medio hubo dos victorias (3-1 a Yugoslavia en 1998 y 2-1 a Jamaica en 2010) y una única caída (3-2 contra Yugoslavia en 1996).

Las palabras del presidente de Aldosivi

“Se ha luchado mucho. Se hizo todo lo que humanamente se podía. Hemos tenido muchos inconvenientes. Cada vez que quisimos hacer algo, todo fue un drama. Pero no vamos a parar. Siempre hay que decir que el que viene es el penúltimo proyecto y esta vez es la cancha. El lugar está, y está todo dado para que alguien que nos tenga un poco de simpatía nos dé el OK”, arrancó Moscuzza.

Luego, prometió el presidente a los presentes: “No le pedimos nada a nadie. Todo lo hemos realizado con el esfuerzo de los socios y de los no socios que colaboran desinteresadamente. Esto no es fácil. Necesitamos hacer socios porque es difícil para la dirigencia con un club con tres mil o cuatro mil. Pero no vamos a abandonar y seguiremos luchando para tener nuestra cancha”.