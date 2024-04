Demichelis o Diego Martínez: ¿Quién tiene más para perder en el Superclásico?

La segunda, y a título de quien suscribe la más importante, es el manejo de grupo. Demichelis cometió un error grave con el "off" que se filtró el año pasado hablando mal de los referentes, que derivó en la salida de Enzo Pérez, último ídolo del club. Además, es un técnico que cambia mucho de un partido a otro y no afianza una base táctica y de nombres para darles continuidad. Este River es de jugadas y de jugadores en términos individuales, no tiene constancia de equipo, a diferencia del primer semestre de 2023.

Por su parte, Martínez está haciendo algo que en Boca no se hacía hace años: busca protagonizar los partidos con la tenencia de la pelota. Además, lo hace con algunos cambios en el equipo respecto del 2023 como las inclusiones de Kevin Zenón, Jabes Saralegui, Lautaro Blanco y Cristian Lema. Son cuatro nuevos de once que llevan un puñado de partidos jugando juntos.

La vara de Boca viene de Ibarra y Almirón. En un par de meses el equipo ya mostró otra imagen y se parece más al que quieren ver el presidente Riquelme y los hinchas. Siempre perder con River y quedar eliminado daña el orgullo, pero Boca está construyendo algo diferente y en paz, eso va más allá de un resultado puntual.

El cruce Demichelis-Diego Martínez tras el último Superclásico

En la conferencia de prensa tras el 1 a 1 en el Monumental por la fecha 7 de la actual Copa de la Liga, Demichelis elogió y al mismo tiempo fue despectivo con Diego Martínez, con quien tenía una buena relación.

"No me voy a meter en el análisis del rival, no suelo hacerlo. Respeto y aprecio a Diego Martínez, seguramente termine dándole una identidad a su equipo como a Tigre y Huracán, está en esa búsqueda, jamás me metería en su análisis, planteo u objetivos, pero si yo como entrenador de River terminó el partido con siete defensores, seguramente no esté respetando la historia de River”, dijo Demichelis.

Martínez fue consultado sobre esa declaración en la semana posterior y respondió: "No la había escuchado. Creo que no estuvo bien. No lo comparto pero también me quedó… Hubo un mensaje suyo de manera privada y me pedía disculpas si había sentido un ataque hacia mí“.