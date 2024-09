Deportivo Rincón cierra la Révalida contra San Martín

El equipo de Abaurre sufrió una derrota en el último partido y perdió el invicto ante Huracán Las Heras en condición de visitante. Hasta la fecha 8 había acumulado tres victorias de visitante. El equipo no quedó conforme y en la Ciudad Deportiva buscarán cerrar la Reválida con tres puntos. En su reducto en esta etapa del año han sumado todas victorias y es uno de los equipos con la localía más fuerte del torneo.

Sin rotación, el plantel del norte neuquino seguirá afianzándose para lo que serán los cruces de play off en búsqueda de la segunda final por ascenso. La llegada de los refuerzos en el mercado de pases de mitad de año, más el rodaje del equipo conformado en el comienzo del año, le han dado a Alejandro Abaurre la clave para poder ser una de las sorpresas de la categoría y la confianza para estar en el primer puesto de la tabla.

deportivo rincon gol mellado.jpg

Con la permanencia obtenida en la quinta fecha y la clasificación en la sexta, el contexto no cambió y en la institución no se piensa en cambios o rotaciones para el cierre aunque cabe mencionar que habrá un fin de semana libre para descansar y extender las prácticas.

Los líderes de la zona marchan con 16 unidades en la tabla de posiciones y son líderes absolutos en la tabla de descenso. En su haber acumulan cinco victorias, un empate y una derrota, además están a cuatro puntos del segundo, es decir que no lo pueden alcanzar en caso de un empate o derrota el domingo.

Por el lado de los mendocinos, llegan a Rincón de los Sauces con la imperiosa necesidad de una victoria para poder seguir en competencia, de lo contrario su participación en el torneo llegaria a su final. San Martin está sexto con seis unidades, a tres de Ferro y por encima de Sol de Mayo por una sola unidad. Ferro debe ganar para no descender, sin embargo aunque pierda su partido y la categoría, ese sexto lugar para jugar los play offs quedaría para el equipo que venga por detrás, en este caso San Martin.

De todas maneras, el camino mas viable para no depender de nadie, la victoria es la única opción para mantenerse con la tranquilidad de seguir en competencia. En su haber los mendocinos no tienen buenos números, en los siete partidos jugados solo tienen un partido ganado, tres emptes y tres derrotas. El enfrentamiento entre neuquinos y mendocinos tendrá la transmisión radial de AM 550.