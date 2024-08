Deportivo Rincón-Cipolletti, una batalla en césped sintético

La palabra de los protagonistas

El escenario de la cuarta fecha es la Ciudad Deportiva que tanto le ha costado a los visitantes y donde el León siempre sacó ventaja para sumar en todo el año. “Siempre tenemos un plus más porque entrenamos todos los días. Hay equipos que no tienen sintéticos, entonces les cuesta un poco más. Tenemos ese plus que es jugar en nuestra casa y en el sintético”, dijo el "1" de Rincón, Jonathan Criado.