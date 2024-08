De arco a arco: Jonathan Criado y Facundo Crespo palpitan la previa de Deportivo Rincón-Cipolletti

deportivo rincon plantel viedma.jpg

Del lado Albinegro, las cosas no han ido bien en el año y la última racha negativa es de siete partidos sin victorias. “Creo que es obvio para todos que necesitamos empezar a sumar al 3, lo teníamos que haber hecho el domingo pasado en la Visera contra Estudiantes. Nos está costando mucho, eso está clarísimo, pero hay que seguir confiando”, sostuvo Facundo Crespo.

El Capataz tuvo algunas buenas actuaciones fuera de casa en la etapa regular pero no ha sumado triunfos en esa condición. Desde la llegada de Nasta, lejos de casa se lo vio más cómodo afuera que en la Visera de Cemento. “Somos un equipo duro, al que también no es fácil ganarle, obviamente que tenemos lo nuestro, no es que somos un equipo más e indubitablemente que tenemos las mejores expectativas para el partido que viene”, sumó Crespo.



Cuando jugaron en la Ciudad Deportiva en la fase regular, Rincón se impuso 1 a 0 cuando al equipo lo dirigía Marco Gonzáles. Más allá de ese antecedente, Criado fue respetuoso con Cipo: “Hace muchos años está, y sabemos que no va a ser un partido fácil, por más que nosotros tengamos el puntaje ideal y ellos no hayan sacado tantos puntos. Es un partido totalmente diferente y se va a hacer complicado. Pero en nuestra casa esperamos poder dejar los tres puntos y seguir prendidos ahí arriba”.

En cuanto al Albinegro, la obligación se hace más grande con el correr de los partidos y el duelo en Rincón de los Sauces es clave. “Buscaremos sacar algún punto por lo menos, sabemos que necesitamos seguir sumando, que está muy complicado para todos. Son todos rivales duros, la particularidad de Rincón es que ganó los tres partidos en esta Reválida. Creo que por cómo venimos, tienen la obligación de ganar otra vez. Nosotros con lo nuestro vamos a ir a tratar de sumar”, analizó Crespo.

La segunda parte del año para los que quedaron fuera de la zona campeonato es difícil y la tensión crece. “Son todos partidos muy complejos, muy trabados. Se vio el partido anterior acá de local que Estudiantes vino a rescatar algo también, nos llegan una vez y nos convierten. Tuvimos esa mala suerte, esa tensión de parte de todos”, opinó Crespo.

La llegada de Alejandro Abaurre ha dado sus resultados positivos. “Estamos en un proceso nuevo, el equipo ha cambiado mucho en lo que es el grupo también, estamos mucho más unidos, tirando todo para el mismo lado. Es fundamental en un plantel, como nos pasó el año pasado en el Regional, habíamos armado un buen grupo y eso fue primordial para lograr el ascenso”, comentó el arquero de Rincón.

Arqueros que son fundamentales

Ambos son figuras en sus equipos. En el caso de Jonathan Criado, comenzó el torneo en el banco y volvió en el cierre de la fase regular haciéndose cargo también en la Reválida. “Hace ya cinco fechas que volví a atajar, volví con Villa Mitre de local en las últimas fechas y después me tocó Germinal en la fase de grupos. Ahora en estos partidos de la Reválida me ha tocado también, y por suerte nos ha ido bien. En lo personal también y eso es algo muy lindo”, repasó.

Jonathan fue el arquero del ascenso en el Regional y tuvo que esperar su momento para debutar en el Federal A con el "1" del León luego de su lesión y ser relevo. “Es totalmente diferente al Regional, son partidos muy trabados, partidos en los que el que hace el gol gana, en su gran mayoría. Hay equipos muy fuertes los que nos han tocado, que están hace muchos años, nos costó y ahora nos acomodamos. Ahora el resto nos mira desde abajo”, destacó.

El oriundo de Río Cuarto es un referente del León y espera por Cipolletti, en lo que será su primer partido ante el Albinegro. “Todos los partidos me hubiese gustado estar, pero se dio así. Ahora pensando en este momento, va a ser un lindo partido para jugarlo, espero que la gente nos acompañe como la última fecha de local. Eso también nos ayuda mucho cuando entramos a la cancha y vemos que hay mucha gente acompañándonos”, concluyó.

Para Facundo, ha sido un año de titularidad completa, en comparación al anterior donde comenzó en el banco siendo suplente de Rafael Ferrario y en la segunda parte del 2024, ve que el torneo es más exigente. “Sinceramente esta Reválida está muy dura, hay que afrontarlo como se debe. El otro día igual dejamos demostrado que fuimos a buscarlo en todo momento. Pudimos revertir, por lo menos, el gol que nos hicieron”, mencionó.



Crespo no pierde la fe en su equipo, confía en la mano del técnico con el sistema nuevo y apuntan a seguir por esa senda. “Creo que lo venimos haciendo bien desde el partido con Sol de Mayo. Se vio que tenemos un poco más de juego, más gente en ataque, se hace énfasis bastante en eso. El fin de semana pasado nos llegaron, clara, una sola vez y no sufrimos otras jugadas de peligro. Nos sentimos cómodos, ojalá que se dé un buen partido y sea a favor nuestro”, concluyó el arquero de Cipo.