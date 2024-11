Deportivo Rincón denunció a Alianza de Cutral Co por violencia y amenazas en inferiores

El fin de semana, Alianza de Cutral Co se vio involucrado en disturbios y hechos de violencia en dos categorías de inferiores de Lifune . Deportivo Rincón denunció al Gallito públicamente luego de los incidentes una vez finalizado el duelo de décima del sábado, que se jugó en el Elías Moisés Gómez del norte neuquino.

Los padres de los chicos de Rincón vieron lo que sucedió rumbo a los vestuarios y no actuaron de la mejor manera con el DT rival, Leo Godoy. “Lo ven algunos padres que estaban arriba en la tribuna y otros que estaban al costado, había una puerta abierta e ingresaron. La gente de Rincón trató de separar, de contener, porque querían agredir al DT”, dijo sobre lo vivido.

El disturbio parecía hacerse más grande, cuando los padres de la otra parcialidad también se metieron a la zona de vestidores. “En eso también ingresa gente de Alianza, por otro acceso, donde ingresan las ambulancias. Ese portón está abierto por las dudas de que tenga que ingresar a la ambulancia, por ahí ingresaron los padres de Alianza”, agregó.

Deportivo Rincón emitió un comunicado expresando su postura de rechazo a lo vivido por los jugadores y familiares en Cutral Co. Además la institución pondrá en conocimiento la agresión a Lifune. “Se iba a hacer llegar un informe a la Liga para que tengan conocimiento de lo que había pasado. Los árbitros también iban ingresando a su vestuario y observaron lo que había pasado. Fue solamente eso, pero obviamente los padres se tomaron a mal esa actitud del profe y es como que se exaltaron todos. Se va a dar conocimiento a la liga”, contó.

Pedido de disculpas que no alcanzó

Minutos después del hecho, Godoy reconoció su error y trató de disculparse en ese momento, pero los padres de los chicos de Rincón ya estaban encima de él. “Hubo gritos, el DT de Rincón lo agarra para que se meta al vestuario al DT de Alianza, y el profe le dice, “mire, me equivoqué, discúlpame, me saqué”. Eso fue lo que pasó en realidad, el profe reconoció que se había exaltado por ahí, pero bueno, ya estaba el problema hecho”, mencionó.

Luego de los incidentes, el lunes los chicos de la décima retornaron a los entrenamientos donde se charló lo vivido. “Se trató de hablar el lunes cuando retomaron los entrenamientos. Solamente nos dedicamos a tratar de calmar la situación. No fue una situación normal, porque no viene pasando, no nos ha pasado nunca que en una categoría chica pasara algo así”, analizó.

La misma institución tomó el compromiso de apuntar a que este tipo de eventos no vuelva a suceder, pidiendo también sanciones ejemplares. “Los chicos tienen que entender que el profe por ahí se desubicó, después reaccionó como que se había equivocado, y bueno se trató de calmarlo y deben continuar con la competencia”, concluyó.

Por otra parte, Rincón informó a los medios que hubo amenazas por mensajes privados a los chicos de la categoría. Según contó la gente del León, hay un video en el que se ve un banderín de Rincón que es prendido fuego.

Embed

Serios incidentes en sexta división

Alianza le ganó a Petrolero de Plaza Huincul en el clásico de sexta por 3 a 0. La violencia ganó la escena cuando allegados de Petrolero ingresaron al campo de juego del Ruca Quimey para agredir a jugadores rivales una vez finalizado el encuentro.

Gente de Alianza también entró a la cancha para defender a los suyos y hubo una batalla campal donde resultó agredido un joven menor de edad que, si bien no era jugador, acompañaba a Petrolero.

Los incidentes continuaron fuera de la cancha y tuvo que intervenir la policía para calmar las aguas.